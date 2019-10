Ketzin/Havel

Mehr als 20 Linden sind an der Landesstraße 862 zwischen Ketzin und Falkenrehde in den letzten Tagen gefällt worden. Weitere sollen folgen. Darüber wundert sich nicht nur Franziska Röth, Umweltbeauftragte in der Ketziner Stadtverwaltung, sondern auch die Stadtverordnete Jamila Wichniarz von den Grünen. Sie w...