Falkenrehde

Für ihre Hobbys Lesen, fotografieren und Boot fahren wird Bärbel Recknagel jetzt weniger Zeit haben. Die 57-Jährige, die die Freie Wählergemeinschaft Falkenrehde vertritt, wurde zur neuen Ortsvorsteherin des Ketziner Ortsteils gewählt.

Sie ist zwar kein Neuling in der Kommunalpolitik, war schon in den vergangenen zehn Jahren Mitglied im Falkenrehder Ortsbeirat, aber: „Es ist doch etwas anderes, wenn man plötzlich verantwortlich ist“, sagt Bärbel Recknagel. Das fängt an bei den Absprachen zu den Ortsbeiratssitzungen mit der Ketziner Verwaltung. „Außerdem ist man der erste Ansprechpartner für die Einwohner.“

Einen Spielplatz muss es geben

Hauptberuflich ist Bärbel Recknagel Rechtsanwältin, hat ihr Büro in ihrem Wohnhaus. Nebenberuflich engagiert sie sich schon länger für das Wohl der Sportvereins Falke ( Falkenrehde/ Ketzin). „Ich mag Fußball, stehe fast jedes Wochenende in der Saison als Zuschauer am Platz, nicht nur wegen meines Mannes.“ Frank Recknagel ist Vorsitzender des Vereins. Umso wichtiger ist es der Ortsvorsteherin, den Platz in Falkenrehde zu erhalten. „Der Sportplatz gehört zum Dorf. In Falkenrehde wird oft trainiert, auch wenn es jetzt in Ketzin den Kunstrasenplatz gibt.“ Sie weiß aber auch, dass im Sportstättenentwicklungsplan von Ketzin/ Havel verankert ist, den Falkenrehder Platz stillzulegen.

Auch der Spielplatz im Dorf liege ihr sehr am Herzen. Im Moment ist der „An der Sandscholle“, aber es gebe Bestrebungen, ihn zu verlegen. „Wichtig ist mir, dass es überhaupt einen gibt“, sagt Recknagel.

Erscheinungsbild um die alte Brennerei ist ein Ärgernis

Ein anderes Ärgernis, dass sie beseitigen möchte, sei das Erscheinungsbild rund um die alte Brennerei an der Landesstraße. Dort hat ein Künstler sein Domizil, das aber kaum genutzt wird. Dazu komme die unübersichtliche Situation um den Imbiss. „Ich hoffe, wir bekommen dort mal klare Konturen rein“, so Recknagel. Dazu plant sie für September auch, alle Gewerbetreibenden des 860-Seelen-Dorfes zusammen zu holen, um deren Wünsche und Probleme zu erfahren.

Im Falkenrehder Dorfgemeinschaftshaus, wo sich oft Senioren und Jugendliche aufhalten, schwebt der Ortsvorsteherin eine Veranstaltungsreihe nach dem Motto „Unser Dorf soll klüger werden“ vor. „Informative Vorträge sollen es sein, zum Beispiel zur Pilgerfahrt über den Jakobsweg oder die Steuererklärung für Senioren.“

Von Jens Wegener