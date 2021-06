Ketzin/Havel

Unbekannte bewegten in der Nacht zu Donnerstag an der Ketziner Havel zunächst ein Sportmotorboot von seinem Liegeplatz an einem Ferienhof zu einem Ort in der näheren Umgebung. Dort stahlen die Täter dann den Außenbordmotor, das Echolot sowie eingebaute Bordinstrumente und verursachten so einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Einem Zeugen fielen am Mittwochnachmittag zwei Personen in einem blauen Ruderboot auf, die sich im Bereich der Sportmotorboote bewegten. Sie wurden beschreiben als etwa 45 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, einer von ihnen war groß und kräftig und hatte kurze schwarze Haare. Der andere war schlank und hell gekleidet.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall von Diebstahl und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Inspektion im Havelland unter 03322-2750 zu wenden.

Von MAZonline