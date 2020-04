Tomaten, Spargel, Erdbeeren: ökologisches Gemüse kommt aus Paretz

Paretz

Der konventionelle Garten-Freund würde wahrscheinlich die Hände überm Kopf zusammenschlagen, wenn er auf die Außenbeete von Carolin Harras in Paretz blickt. „Vieles ist so, wie es die Natur will. Ich entferne auch Unkraut, aber mit der Hand und der Hacke“, sagt die 28-jährige junge Frau.

„Caromatisch“ wurde vor einem Jahr gegründet

Vor fast genau einem Jahr hat die aus Falkensee stammende Carolin Harras ihre eigene Firma „Caromatisch“ gegründet. Ökologischer Gemüseanbau – das ist ihr Traumjob. „Ich möchte hochwertige Lebensmittel produzieren, von denen die Menschen in meiner Umgebung sowohl gesundheitlich als auch kulinarisch profitieren können und im gleichen Atemzug Artenschutz und Bodenaufbau betreiben“- so steht es auf ihrer Homepage und genauso geht sie an die Sache ran.

Auch Rhabarber baut Carolin Harras an. Quelle: Jens Wegener

Im Moment hat sie auf einer insgesamt 1,3 Hektar großen gepachteten Fläche in Paretz etwa 25 Beete mit einer Länge von 30 Metern mit verschiedenen Gemüsesorten angelegt – Rotkohl, grüner Spargel und Erdbeeren, um nur einige zu nennen.

Der Ein-Frau-Betrieb

„Zwischen den Reihen musste ich kleine Wasserleitungen verlegen, weil sonst alles vertrocknen würde“, erzählt Carolin Harras, die den Ökobetrieb allein bewirtschaftet, nur ab und an Hilfe von einer Freundin und der Familie aus Falkensee bekommt. In einem etwa 200 Quadratmeter großen Folientunnel sind unter anderem ihre Tomatenpflanzen untergebracht. „Ich habe jetzt 70 verschiedene Sorten“, sagt sie stolz.

Es muss bewässert werden. Quelle: Jens Wegener

Der Wunsch, Biogemüse und Kräuter selbst anzubauen, schlummerte in ihr seit der Abiturzeit. „Damals hatten wir in Falkensee einen Selbstversorger-Garten. Mein Vater hat Gartenbau studiert. Das hat mich wohl geprägt.“ Doch nach der Schule schlug Carolin Harras zunächst einen anderen Weg ein. Sie studierte Erziehungswissenschaften und Psychologie, machte den Bachelor-Abschluss, aber: „Ich habe gemerkt , dass das nichts für mich ist“.

Sie begann einer Gärtnerausbildung in Potsdam und brach nach einem Jahr ab: „Ich wollte was eigenes machen, will selbst bestimmen, was im Garten gemacht wird.“ Carolin Harras suchte ein passendes Grundstück und wurde schließlich in Paretz fündig, wo sie inzwischen auch wohnt.

Hilfe von Gründerwerkstatt aus Potsdam

Mit Hilfe der Gründerwerkstatt „Enterprice“ in Potsdam gelang ihr der Schritt in die Selbstständigkeit. „Die haben mich wirklich gut beraten, gerade was die rechtlichen und finanziellen Dinge angeht“, sagt Harras. Trotzdem reichen die Einnahmen noch nicht, um zu überleben. Sie bezieht „ Hartz IV“ und ist ein sogenannter Aufstocker. „Ich hoffe, dass ich ab 2021 finanziell allein zurecht komme“, so die 28-Jährige.

Derzeit ist sie dabei, einen zweiten großen Folientunnel aufzubauen, um noch mehr Biogemüse anbieten zu können. Sie verkauft ihre Produkte hauptsächlich in sogenannten Abo-Kisten an zwei Bioläden in Potsdam. Das Prinzip Abo-Kiste funktioniert so: „Ich fülle die kleinen Kisten, die zwischen 15 und 25 Euro kosten, mit dem Gemüse und Kräutern, die gerade erntereif sind und gebe sie in den Läden ab.Dort oder über meine Homepage schließen die Kunden einen Vertrag, so dass sie wöchentlich mindestens eine Kiste abnehmen.“ In 2019 zählte Carolin Harras 25 Abo-Kunden, ihr Ziel sind 40 in diesem Jahr. Außerdem beliefert sie eigentlich zwei Restaurants in Berlin, nur ist das während der Corona-Krise jetzt nicht möglich.

Eine mutige Unternehmung

Die Ketziner Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der Grünen Ursula Münstermann hat einen wesentlichen Anteil daran, dass Carolin Harras den Biogemüseanbau in Paretz betreibt – sie hat den Acker verpachtet und freut sich denn: „Es ist ein nachhaltiges, regionales Projekt und eine mutige Unternehmung einer jungen Frau.“

Kontakt zu Carolin Harras unter info@caromatisch.de

Von Jens Wegener