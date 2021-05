Ketzin/Havel

Wenn Jens Welle sich mit dem Corona-Virus infizieren sollte, müssen sich etwa 7 000 Ketziner und andere Havelländer eine andere Möglichkeit suchen, um an ihre benötigten Medikamente zu kommen. Deshalb schlägt die Inhaber der Ketziner Adler-Apotheke jetzt Alarm und fordert, dass seine Berufsgruppe, die als systemrelevant gilt, sofort geimpft werden darf. „Das soll natürlich auch für die Angestellten in den Apotheken zutreffen“, sagt der 49-Jährige.

Die Adler-Apotheke am Ketziner Markt ist die einzige im Umkreis von 15 Kilometern. Neun Angestellte beschäftigt Jens Welle im Moment, aber was ihm fehlt, ist ein zweiter Apotheker oder eine Apothekerin, die ihn unterstützt und im Krankheitsfall vertritt. „Ich suche seit September 2020 und finde niemanden. Der Fachkräftemangel ist akut in unseren Bereich. Also muss ich von montags bis samstags in der Apotheke sein, dazu kommen die Notdienste mit 24-Stunden-Bereitschaft, wie zuletzt am 1. Mai. Irgendwann ist der Akku auch bei mir leer“, erklärt Jens Welle. Lediglich im Urlaub wird er vertreten, „dann kommt ein Kollege aus Hannover nach Ketzin. Das wird über die Apothekenkammer organisiert“, fügt er hinzu.

Apotheken bekommen die Impfstoffe für Hausärzte

Umso wichtiger sei es, dass Apotheker, die bei der medizinischen Versorgung kranker Bürger eine wichtige Rolle einnehmen, ihr Geschäft am Laufen halten. „Wir haben während der gesamten Pandemie jeden Tag mit Menschen zu tun, wir liefern die Medikamente teils nach Hause aus und werden trotzdem nicht mit einer Impfung vor Corona geschützt? Das kann ich nicht nachvollziehen.“ Hinzu kommt, dass die Apotheken demnächst den Impfstoff für Hausärzte erhalten und dann ausliefern sollen.

Jens Welle in seiner Apotheke in Ketzin Quelle: Jens Wegener

Auf seine Anfragen und Beschwerden beim Gesundheitsamt des Landkreises Havelland sowie bei der Apothekenkammer bekam er zwar Verständnis und Zuspruch, aber keine konkrete Hilfe: „Die haben mir geschrieben, dass sie mein Ansinnen unterstützen, aber dass sie nicht zuständig sind. Und beim Ministerium in Potsdam heißt es immer nur: ,Es gibt nicht genug Impfstoff’“, so Jens Welle.

570 Apotheken in Brandenburg

Dabei hat er eine eigene Rechnung aufgemacht: „Es gibt in Brandenburg 570 Apotheken mit im Schnitt sechs Mitarbeitern. Einige sind aus Altersgründen oder weil sie Begleitpersonen sind, schon geimpft. Bleiben etwa 3 000 Impflinge, die 6 000 Impfdosen bräuchten. In der letzten Woche wurden in Brandenburg etwa 100000 Menschen geimpft. Da soll es nicht möglich sein, neben Feuerwehrleuten und Lehrern auch Apotheker vorzeitig zu berücksichtigen?“

Die Möglichkeit, in der Priorität noch oben zu rutschen, gäbe es für das Team von Jens Welle im Moment nur, wenn in der Ketziner Apotheke auch Schnelltests gemacht würden. „Aber dass schaffen wir personell einfach nicht“, erklärt der Inhaber, der die Apotheke in der Nähe des Marktplatzes seit 2003 führt.

Dem Beispiel von Berlin folgen

Er könne von Glück reden, dass er über der Apotheke wohnt und keine langen Anfahrtsweg zur Arbeit hat. Vor allem beim Notdienst sei das hilfreich, weil „ich nicht die ganze Zeit in der Apotheke sein muss, sondern nur runter gehe, wenn jemand die Notglocke läutet“. Weil Ketzin/Havel am Rand des Landkreises Havelland liegt, wird der Notdienst geteilt, so dass noch eine zweite Apotheke, am Wochenende war es eine in Falkensee, für die Bürger da ist.

Wie die anderen Apotheker-Kollegen im Havelland zu seinen Forderungen stehen, könne er nicht sagen. Das hänge ja sicher auch davon ab, ob es eine zweite Fachkraft an einem Standort gibt. Aber: „Ich finde, auch uns steht jetzt die Impfung zu“, so Jens Welle. Zumal seit Montag auch im benachbarten Berlin die Impfungen für die Gruppe von Menschen mit der Prioritätseinstufung drei, zu der die Apotheker und Apothekerinnen gehören, möglich sind.

