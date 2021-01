Coronaschutz-Impfung im Ketziner Seniorenzentrum

Ketzin/Havel

Marga Sommerfeld war die erste von den derzeit 39 Bewohnern im Ketziner Seniorenzentrum „ Kurt Bohm“, die sich am Mittwoch von Dr. med. Peter Pfautsch von der benachbarten Praxisgemeinschaft gegen das Corona-Virus impfen ließ. „Ich hatte noch nie eine Erkältung und habe heute keine Bedenken zur Impfung“, sagte die Achtundachtzigjährige, die seit zwei Jahren im betreuten Wohnen des Seniorenzentrums lebt.

„Ich bin froh und erleichtert, dass das heute so klappt“, freute sich Pflegedienstleiterin Heike Voigt. Das ist mehr als verständlich, denn hinter ihr und ihren rund 60 Mitarbeitern liegen äußerst stressige nervenaufreibende Tage. Noch kurz vor Weihnachten waren alle stolz, durch strikte Einhaltung der Hygieneregeln von einer Infektion verschont geblieben zu sein. Kurz darauf wurden 17 Bewohner und 13 Mitarbeiter positiv getestet. „Durch umgehende Isolierung konnten wir die Ausbreitung stoppen. Jetzt sind alle wieder negativ“, ist sie froh. Aktuell werden die Mitarbeiter jeden Tag und die Bewohner alle zwei Tage getestet. Das gebe eine gewisse Sicherheit, so Heike Voigt.

Anzeige

Hausärzte durften Impfen

Allerdings glich wohl die Vorbereitung auf diesen Impftermin einem Hürdenlauf. Es sei schwierig gewesen, diesen Termin überhaupt zu bekommen. Der könne maximal 20 Tage vorher gebucht werden, dann ist nach weiteren 21 Tagen der zweite Impftermin und auch der laut Festlegung mit einem auswärtigen Impfteam notwendig. Schließlich habe der Landesausschuss für Innere Mission-Diakonie als Träger des Seniorenzentrums geholfen.

Dr. Peter Pfautsch zieht vor der Impfung die Spritzen auf. Quelle: Wolfgang Balzer

Glücklicherweise stimmte die Kassenärztliche Vereinigung zu, dass im Seniorenzentrum die Hausärzte impfen dürfen. Eine Ausnahme sei das, merkte Peter Pfautsch an und nannte das eine sehr gute Entscheidung. Wir können dadurch schneller die besonders gefährdeten Bewohner und Mitarbeiter impfen. Viele haben eine mittlere Demenz, sie hätten Angst vor fremden Menschen, die dann auch noch mit der Schutzmaske kämen.

„Uns kennen sie und wir ihre Vorerkrankungen und die verordneten Medikamente", zählte er die Vorteile auf. Leider sei das bei den besonders gefährdeten älteren Patienten im häuslichen Umfeld noch nicht so einfach möglich. Wenn das Impfstoffproblem gelöst und die Genehmigung erteilt sei, könnten diese Patienten bei den Hausbesuchen ihre Impfung erhalten. „Wir machen das hier bei laufendem Praxisbetrieb", sagte er.

Erst war die Nachtschicht dran

Während sein Kollege Dr. med. Gregor Fahron die Bewohner des Heimes direkt in ihren Zimmern impfte, verabreicht Peter Pfautsch den schützenden Piks dort, wo sich sonst die Bewohner des Hauses zu den hauseigenen Veranstaltungen treffen. Einige Mitarbeiter kamen aus der Nachtschicht, hatten nur zwei Stunden geschlafen und waren gleich als erste an der Reihe. „Ich war gleich bereit. Wenn man hier arbeitet, und das möchte ich noch lange, hat man auch eine gewisse Vorbildfunktion", sagte Doreen Bittkau-Göktas nach der Impfung. Andrea Stäge ist eine langjährige Mitarbeiterin des Hauses und des Lobes voll über die Zusammenarbeit mit den Ärzten der Praxisgemeinschaft, besonders aber während der Infektionswelle.

An diesem Tag unterstützte sie Peter Pfautsch bei der Impfaktion ebenso wie Justin Blank, Auszubildender im dritten Lehrjahr. An ihm kam an diesem Tag niemand vorbei. Jeder, der das Heim betrat, wurde einem Schnelltest unterzogen. Alle Fachkräfte des Seniorenzentrums wurden dafür geschult, so konnten die täglichen Tests fachgerecht ausgeführt werden, erzählte er.

Erstmals arbeitete das Impfteam so zusammen

Während dessen ordnete David Nellen vom DRK die zahlreichen Unterlagen wie die Einwilligungserklärung zur Impfung und die Dokumentation derselben. Er ist angehender Rettungssanitäter und beim DRK gegenwärtig für die Flüchtlingshilfe angestellt. Stefan Neubert hat in diesem Moment glücklicherweise direkt nichts zu tun. Er wirkt als Doktorand in theoretischer Informatik und Mitglied der DLRG ehrenamtlich im Impfteam mit und achtet nach der Impfung im Nebenraum auf das Wohlbefinden der Patienten.

Justin Blank nimmt bei David Nellen den Schnelltest vor. Quelle: Wolfgang Balzer

Die Aktion verlief reibungslos für das engagierte Impfteam, das so noch nie zusammengearbeitet hatte. Nach gut zwei Stunden waren die 60 Impfdosen ausgeteilt. Auch wenn vom Kollektiv des Heims alles bis ins Detail sorgfältig vorbereitet war, musste einiges noch ganz kurzfristig organisiert werden, auch wenn mal nur ein Stempel geholt werden musste. Das alles verlief erstaunlich ruhig und ohne Hektik aber mit beachtlichem Engagement. Immerhin ließ sich vor Ort die übergroße Mehrheit der 60 Mitarbeiter impfen. Von den derzeit nur 34 Bewohnern des Seniorenzentrums waren es immerhin 33 und nur ein Bewohner des betreuten Wohnens wollte nicht geimpft werden.

Heike Voigt war sichtlich erleichtert. Jetzt nach der Impfung könne langsam die strenge Isolation ihrer Anvertrauten in den Zimmern gelockert werden. Nach der zweiten Impfung wären dann auch wieder Besuche der Angehörigen möglich. Natürlich unter Einhaltung der dann gelten Vorschriften, sagte sie und gestand, dass ihr und allen Mitarbeitern die Isolation der Bewohner in ihrer letzten Lebenszeit täglich sehr nahe gehe. Umso lobenswerter sei der besonders liebevolle Umgang mit den Heimbewohnern.

Von Wolfgang Balzer