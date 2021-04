Ketzin/Havel

Noch hat sie ihre Urkunde vom Amtsgericht Nauen nicht in der Hand. Aber Dagmar Rother-Degen darf sich schon fast als die neue Schiedsfrau in Ketzin/Havel fühlen. Denn die Ketziner Stadtverordneten haben der Zachowerin für die nächsten fünf Jahre das Vertrauen ausgesprochen. Sie tritt die Nachfolge von Gabriele Bieber-Langenströher aus Etzin an, die dieses Ehrenamt seit 2016 ausgeübt hat.

„Bisher war ich als Stellvertreterin der Schiedsfrau bei den Schlichtungsverhandlungen und Gesprächen dabei, jetzt rücke ich in die vordere Reihe. Ich freue mich darauf, so viele Streitigkeiten wie möglich zu lösen, bevor sie vor Gericht landen“, sagt Dagmar Rother-Degen.

Beachtlicher berufliche Werdegang

Sie sei eigentlich eine Patchworkerin, so beschreibt sie ihren beruflichen Werdegang. Aus der Nähe der Karnevalshochburg Mainz kommend, verschlug es die heute 59-Jährige zunächst nach Berlin. Sie interessierte sich für alte Sprachen und studierte Sanskrit und Englisch. „Aber nicht so lange, dann wollte ich etwas anderes machen und entschied mich für Jura“, erzählt Dagmar Rother-Degen.

Dagmar Rother-Degen in ihrer Seifenmanufaktur in Berlin. Quelle: Privat

Nach dem erfolgreichen Abschluss 1997 jobbte sie hier und da. „Als Anwältin wollte ich nicht ein Leben lang arbeiten, deshalb habe ich mich beim Deutschen Institut für Menschenrechte in Berlin beworben und wurde angenommen“, erzählt die Zachowerin. Bis zum vergangenen Jahr arbeitete sie dort in Vollzeit, jetzt nur noch einen Tag pro Woche auf Honorarbasis. Denn inzwischen verdient sie ihr Geld mit der Produktion und dem Verkauf von Naturseifen und Naturparfümen. „Wir haben in der Nähe des Rathauses Schöneberg eine Manufaktur, in der wir diese Produkte herstellen. Mein Mann ist für die Düfte verantwortlich, schließlich ist er Parfümeur“, sagt Rother-Degen.

Umzug nach Zachow im Jahr 2014

2014 zog es sie und ihren Mann Günter nach Zachow. „Wir suchten ein Haus auf dem Lande, wollten raus aus der Großstadt und landeten schließlich in dem Ketziner Ortsteil.“ Sie begann, sich für die Kommunalpolitik zu interessieren und las irgendwann im Ketziner Amtsblatt, dass eine Schiedsfrau gesucht wird. „Juristin zu sein, ist keine Pflicht für dieses Ehrenamt, aber es schadet auch nichts, wenn man gesetzliche Dinge kennt. Das hat mir in den Jahren als Stellvertreterin von Gabriele Bieber-Langeströher geholfen“, sagt sie.

Die bisherige Schiedsfrau Gabriele Bieber-Langenströher. Quelle: Tanja M. Marotzke

Zehn bis 15 Fälle pro Jahr landeten zuletzt auf dem Tisch der Ketziner Schiedsfrauen. Meistens sind es Unstimmigkeiten zwischen Nachbarn, mal ist die Musik zu laut, mal steht der Zaun oder die Hecke auf dem Grundstück des anderen. „Als Schiedsfrau muss ich dann die Streitenden zu einem Termin einladen und als neutrale Moderatorin versuchen, eine Einigung zu erwirken. Manchmal reichen auch telefonische Absprachen, um ein Problem zu lösen. Gelingt das nicht, stelle ich eine Erfolglosigkeitsbescheinigung aus, mit der eine der Parteien dann vor Gericht ziehen kann.“

Über alle Gespräche der Konfliktparteien wird Protokoll geführt. Die Kosten liegen pro Verhandlung zwischen 20 und 40 Euro, bei Erfolglosigkeit sind es 10 Euro. In der Regel zahlt das der Antragsteller. Die Treffen der Parteien sind in der Regel im Ketziner Rathaus.

Von Jens Wegener