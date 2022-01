Darum gibt es Hoffnung, in Zachow die Feuerwehr wieder zu beleben

Ketzin/Havel

Auch wenn das Feuerwehrdepot in der Ketziner Feldstraße derzeit einer Großbaustelle ähnelt und die Kameradinnen und Kameraden drinnen noch weniger Platz haben als bisher, ist es trotzdem eine gute Nachricht. Zeigt es doch, dass nach jahrelanger Warterei der Anbau eines multifunktionalen Raumes im September 2021 begonnen hat. „Schulungen sind im Moment nur eingeschränkt möglich, das Zusammensitzen nach Einsätzen auch, aber das nehmen wir in Kauf, weil sich die Situation irgendwann 2022 verbessern wird“, sagt Stadtbrandmeister Steffen Vogeler.

Der Innenminister übergab im Sommer den Fördermittelbescheid für die neue Fahrzeughalle der Feuerwehr Ketzin. Quelle: Jens Wegener

Obwohl die eine Baustelle am Gerätehaus in der Feldstraße noch läuft, haben die Ketziner bereits einen Fördermittelbescheid des Innenministeriums in der Tasche, der den Neubau einer Fahrzeughalle auf dem Areal ermöglicht. In diesem Jahr wird es losgehen.

Weniger Einsätze als 2020

82 mal mussten die Einheiten der Ketziner Feuerwehr im Vorjahr ausrücken, 13 mal weniger als noch 2020. „Bei den neun Brandeinsätzen hatten wir zum Glück nur kleine Brände zu löschen. Verletzt wurde dabei niemand“, so Vogeler. Zehnmal kam es zu Fehlalarmen, ausgelöst durch Brandmeldeanlagen. 2020 waren es nur vier Fälle.

Bei den sechs Verkehrsunfällen, zu denen die Feuerwehrleute im Vorjahr gerufen wurden (2020 waren es acht Unfälle), gab es sechs verletzte Personen zu beklagen. Nur noch tot geborgen werden konnte ein junger Mann im Juli aus dem Havelkanal in Falkenrehde. Er war beim Baden in die Fahrrinne geraten und ertrunken. „Bei solchen Einsätzen, wo absehbar ist, dass es Verletzte oder gar Tote geben kann, wird genau ausgewählt, welche Kameraden mitfahren oder vor Ort unmittelbar am Geschehen sind. Aktive junge Feuerwehrleute unter 18 Jahren bleiben außen vor“, erklärt Steffen Vogeler.

Im Juli starb ein Mann beim Baden im Havelkanal in Falkenrehde. Quelle: Kay Harzmann

Rehe im Eis ertrunken

Leicht auf 17 gestiegen ist in 2021 gegenüber 2020 (12) die Zahl der Einsätze nach Stürmen. Bei Türöffnungen und Tragehilfen wurden die Ketziner Feuerwehren zwölfmal angefordert. Einmal mehr als 2020. Tiere in Not hieß es im Vorjahr dreimal. „Zweimal waren Rehe im Eis auf der Havel eingebrochen. Die konnten wir nicht mehr lebend retten“, so der Stadtbrandmeister.

Pandemiebedingt musste in 2021 die Ausbildung der aktiven Feuerwehrleute und vor allem des Nachwuchses immer wieder ausgesetzt werden. „Aber die Einsatzbereitschaft aller Ortsfeuerwehren zu sichern, hatte und hat oberste Priorität. Trotz einiger Infektionen in den einzelnen Ortsfeuerwehren ist dies 2021 gelungen“, bilanziert Steffen Vogeler.

Paretz braucht ein neues Depot

Zu den guten Nachrichten aus Sicht der Feuerwehr zählt, dass nahezu alle 201 aktiven Frauen und Männer, dank einer Förderung des Landkreises Havelland, jetzt über eine neue Schutzausrüstung verfügen. Die Neuzugänge würden nach der Grundausbildung berücksichtigt, sagt der Stadtbrandmeister. Insgesamt aber ist die Zahl der aktiven Feuerwehrleute um zehn gesunken (meist wegen Umzuges).

Die neue Einsatzkleidung (rot) der Feuerwehr Ketzin. Quelle: Jens Wegener

Im laufenden Jahr erfolgen neben den Baumaßnahmen in Ketzin auch die Planungen für einen An-und Umbau des Gerätehauses Etzin und für den dringend erforderlichen Neubau eines Depots in Paretz. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan der Stadt Ketzin/Havel vorgesehen. Voraussetzung ist, dass in Paretz ein Standort gefunden wird, den die Denkmalbehörde des Landkreises akzeptiert.

Drei neue Fahrzeuge sind avisiert: Die Wehren in Paretz und Etzin bekommen ein Mannschaftstransportfahrzeug (Leasing), die Feuerwehr Ketzin erhält ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser.

Hoffnung auf eine Feuerwehr in Zachow

In Zachow, der einzige Ketziner Ortsteil ohne Feuerwehr, gibt es einen leichten Hoffnungsschimmer, dass die Ende 2006 außer Dienst gestellte Feuerwehr reaktiviert werden könnte. „Es wird eine Informationsveranstaltung dazu in Zachow geben“, sagt Steffen Vogeler. Zu einem habe ihn Ortsvorsteherin Nancy Lorbiecki darum gebeten, nachdem wohl mehrere Einwohner diesen Wunsch geäußert hätten. Zum anderen „können wir die im Gefahrenabwehrbedarfsplan vorgegebenen zeitlichen Fristen, bis zu denen Feuerwehren im Ernstfall vor Ort sein müssen, in Zachow-Gutenpaaren nicht einhalten“, erklärt der Stadtbrandmeister. Das alte Feuerwehrgebäude in Zachow sei vorhanden, aber: „Ich kann überhaupt nicht abschätzen, ob es gelingt, wieder eine Einheit in Zachow auf die Beine zu stellen.“

Von Jens Wegener