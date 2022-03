Darum lehnen die Tremmener ein Wohnungsbauvorhaben im Dorf ab

Tremmen

Heftigen Gegenwind von allen Seiten bekamen Stefan Lorberg, Chef der örtlichen Baumschule, und Planer Volker Donath zu spüren, nachdem sie in der Ortsbeiratssitzung in Tremmen den ersten Entwurf eines neuen Wohngebietes am Schmiedetrifft vorstellten. 78 Wohnungen, verteilt auf Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Mehrgeschosser, sollen nach ihren Plänen zwischen Sportplatz und Friedhof entstehen. Die geschätzte Investitionssummer liegt bei 15 bis 20 Millionen Euro, wobei die Baumschule nicht als Investor fungieren, sondern nur die Planung übernehmen will.

Nach fast genau einer Stunde Diskussion im Gemeindehaus war allen Beteiligten klar: „Das wird so nicht funktionieren. Es ist einfach zu viel für dieses kleine Dorf“, fasste Ortsvorsteher Florian Reimann (Freie Wähler Tremmen) zusammen. Ähnlich äußerte sich sein Kollege Thomas Krepel vom Ortsbeirat. Beide sprachen sich dafür aus, dass die Entwurfsplanung bis zur nächsten Ortsbeiratssitzung Anfang Mai überarbeitet werden soll, was Stefan Lorberg auch zusagte.

Bis zu 200 Einwohner kämen in Tremmen hinzu

Die Kritik der Tremmener, etwa 40 Leute waren ins Gemeindehaus in der Schulstraße gekommen (Rekord für eine Ortsbeiratssitzung), bezieht sich vor allem auf die Größe des Wohnprojektes. Man befürchtet, dass „ein Unterdorf im Dorf“ entsteht, wenn auf einen Schlag 160 bis 200 neue Leute zuziehen. Einige Anwohner aus dem Schmiedetrifft haben Sorgen, weil dann sehr viel Verkehr hinzukommt und die Lärmbelästigung steigt. Wieder andere Bürger glauben nicht daran, dass sich Tremmener die neuen Häuser oder Wohnungen mieten können, denn laut Planer Volker Donath seien Mietpreise zwischen 9 und 9,50 Euro pro Quadratmeter zu erwarten.

Der Entwurf für das Wohngebiet am Schmiedetrifft Tremmen. Quelle: Privat

Ein ganz anderes Problem sieht der Vorsitzende des FSV 1950 Wachow/Tremmen Daniel Wolter. Ihm gefällt die Nähe der geplanten Wohnungen zum Tremmener Sportplatz nicht. „Wenn ich an andere Gemeinden denke, muss man davon ausgehen, dass die Zuzügler irgendwann gegen den Sportplatz klagen werden, weil sie sich gestört fühlen.“ Von seiner Meinung ließ er sich auch nicht abbringen, als der Baumschulen-Chef versicherte: „Das lässt sich im Vorfeld regeln, wenn ein entsprechender Eintrag ins Grundbuch erfolgt.“

Etwa 20 Wohnungen sollen für Lorberg-Mitarbeiter sein

Stefan Lorberg hatte zu Beginn der Sitzung die Beweggründe genannt, warum die Baumschule Tremmen überhaupt ein solches Projekt angehen will: „Wir suchen Arbeitskräfte, vor allem Fachkräfte, und bekommen keine. Und wenn es, wie zuletzt geschehen, zwei geeignete Bewerber gibt, dann scheitert das Einstellen der Leute daran, dass sie in der Nähe keine Wohnung für sich und ihre Familie finden.“ Deshalb sei es Ziel der Baumschule, etwa 20 Wohnungen für Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in Tremmen zu schaffen. Zudem gehe man davon aus, dass nicht nur Ketzin sondern auch in Zukunft Tremmen wachsen werde und wolle deshalb auch Wohnraum für jedermann anbieten, so der Baumschulen-Chef.

Gegenüber des Sportplatzes liegt die geplante Fläche für die Wohnungen. Quelle: Jens Wegener

Fläche am Schmiedetrifft umfasst insgesamt sind 2,7 Hektar

Ob auf der jetzt betroffenen Fläche von 2,7 Hektar, die in Teilen der Baumschule und einem Privatmann gehört, auch eine Kita entstehen kann oder soll – darüber sind sich die Tremmener nicht einig geworden. Zwar gebe es im kommunalen Kindergarten in Tremmen im Moment zwölf freie Plätze, aber das könne sich schnell ändern, hieß es. Ortsbeiratsmitglied Thomas Krepel schlug vor, statt der Kita doch ein Hotel mit Restaurantbetrieb oder eine Pension zu errichten.

Aus Sicht der Landesplanung Berlin-Brandeburg ist ein großer Bevölkerungszuwachs in den Ketziner Ortsteilen nicht vorgesehen. Neue Wohngebiete sollen in der Kernstadt entstehen.

