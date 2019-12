Das Ketziner Strandbad wird verpachtet

Ketzin/Havel

Neunmal Ja, viermal Nein und zwei Enthaltungen – mit diesem recht klaren Votum haben sich die Ketziner Stadtverordneten Montagabend in nicht öffentlicher Runde dafür entschieden, das Strandbad ab der kommenden Saison an einen privaten Pächter zu vergeben. Sie folgten damit einer Empfehlung der Stadtverwaltung, die zu diesem Schritt wegen der defizitären Haushaltslage der Stadt Ketzin/ Havel geraten hatte.

Zuschussbedarf wächst stetig

Von Jahr zu Jahr war der Zuschussbedarf für das Strandbad gestiegen: 2015 butterte die Stadt 78000 Euro hinzu, in diesem Jahr sind es schon 112 000 Euro gewesen. Für 2020 war, unter anderem aufgrund von steigenden Personalkosten, mit 120 000 Euro gerechnet worden. Deshalb sah sich Bürgermeister Bernd Lück ( FDP) veranlasst, die Stadtverordneten über die Zukunft des Bades entscheiden zu lassen.

„Jetzt schicken wir an alle Fraktionen den vorbereiteten Ausschreibungstext mit der Bitte, Änderungswünsche oder neue Punkte anzumerken. Ziel ist, die Ausschreibung noch vor Jahresende online zu stellen. In der Hoffnung, dass sich schnell ein passender Bewerber findet, der zum Saisonstart im Mai loslegen kann“, sagt Bernd Lück.

Eintrittspreise noch offen

Der Verleih von Brettern für Stand up Paddling, von Booten und Kanus soll erhalten bleiben. Quelle: Jens Wegener

Die stärkste Fraktion im Ketziner Stadtparlament SPD/Freie Wähler hatte (bei einer Enthaltung) einstimmig für die Verpachtung des Strandbades votiert. Was Fraktionschef Mathias Reinke gegenüber der MAZ begründete: „Oberste Priorität in der Diskussion hatte für uns, dass das Strandbad geöffnet bleiben soll, bestenfalls mit dem gleichen Leistungsumfang wie bisher. Uns war aber klar, dass das aus finanziellen Gründen von der Stadt nicht mehr gewährleistet werden kann.“ Aus Sicht der Fraktion gehöre es auch nicht zu den Kernkompetenzen einer Kommune, ein Strandbad zu betreiben. „Deshalb haben wir unter den verschiedenen Lösungsansätzen, die die Verwaltung erarbeitet hatte, für eine Ausschreibung plädiert.“

Konzepte sollen genau geprüft werden

Aber Mathias Reinke sagt auch, dass noch keine endgültige Entscheidung gefallen sei. „Nach Eingang der Bewerbungen müssen die Konzepte der potenziellen Betreiber genau geprüft werden. Sollten sich keine geeigneten Bewerber finden, kann ein möglicher Plan B greifen. Das wäre eine Umwandlung in eine öffentliche Badestelle.“

Alternative ist eine öffentliche Badestelle

Genau diese Variante hat die Mehrheit der Fraktionsmitglieder von Grüne/Bürger/Piraten befürwortet. „Wir sehen in der wahrscheinlichen Anhebung der Eintrittspreise für das Strandbad eine unzumutbare Härte und möchten keine weitere Kommerzialisierung dieser Fläche durch einen privaten Betreiber“, sagte Fraktionsvorsitzende Ursula Münstermann gegenüber der MAZ. Man sehe es als Bereicherung an, wenn „dieser wunderbare Havelzugang auch in den Morgenstunden und an warmen Herbst- und Frühlingstagen zum Schwimmen zur Verfügung stünde.“

Aus Sicht der Fraktion könnte trotzdem zu bestimmten Kernzeiten (nachmittags und in den Ferien) eine Badeaufsicht zur Verfügung stehen, um sicheres Baden für unbegleitete Kinder zu gewährleisten. Außerhalb dieser Zeiten könnten bestimmte Regeln für diese Fläche formuliert werden, zum Beispiel Hundeverbot, Alkoholverbot. „Wir alle kennen Naturbadestellen, wo das prima funktioniert“, so Münstermann.

Von Jens Wegener