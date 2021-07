Das sind die Sorgen der Bürger in den Ketziner Ortsteilen

Ketzin/Havel

Der Zettel wurde immer länger. Landrat Roger Lewandowski (CDU) notierte sich die Wünsche und Sorgen, die ihm die Ortsvorsteherinnen von Falkenrehde, Etzin, Paretz und der stellvertretende Ortsvorsteher von Tremmen vortrugen. Aber der Landrat stellte auch klar: „Erstens ist der Landkreis nicht für alles verantwortlich und zweitens haben wir auch finanzielle Grenzen und Prioritäten, die einen Rahmen bilden.“ Mehr als zwei Stunden nahm sich Roger Lewandowski Zeit, um sich im Hof der Paretzer Scheune gemeinsam mit Ketzins Bürgermeister Bernd Lück (FDP) den Fragen aus den Ketziner Ortsteilen zu stellen. Und die kamen.

Den Heimvorteil nutzend, eröffnete die Paretzerin Christiane Schnell den Wunschreigen: „Die Bedingungen für unsere Feuerwehrleute sind nicht mehr zumutbar. Jetzt können sie sich in dem maroden Depot nicht mal mehr die Hände waschen oder auf die Toilette gehen, weil die Abwasserableitung nicht richtig funktioniert. Seit Jahren kämpfen wir für ein neues Gerätehaus. Im Gefahrenabwehrbedarfsplan Ketzin ist ein Neubau enthalten. Es müsste schnell die Planung beginnen, aber es passiert nichts. Dabei haben wir doch einen favorisierten Standort in Paretz gefunden.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

hhh

Genau da liegt das Problem. Der potenzielle Standort für das Gerätehaus hinter dem Parkplatz der Scheune passt der Denkmalbehörde nicht. Weil der Ortskern von Paretz unter Schutz steht, würde ein Neubau dort nicht hinpassen und die Sichtachse zerstören, heißt es.

Der Landrat notiert die Sorgen aus den Ortsteilen. Quelle: Jens Wegener

Das sehen die Paretzer anders, auch Bürgermeister Bernd Lück will die Paretzer unterstützen, aber: „Wir bekommen seit Corona immer wieder Terminabsagen von der Oberen Denkmalbehörde.“ Landrat Roger Lewandowski sicherte zu, sich an die Obere Denkmalbehörde zu wenden, um einen Termin, möglichst vor Ort, zu organisieren.

Das derzeit von der Paretzer Feuerwehr genutzte Gebäude hat die Stadt von einer Privatperson gemietet. Aber der Eigentümer unternehme nichts, um die sanitäre Situation zu verbessern, so Ketzins Vize-Bürgermeisterin Sabine Pönisch.

Übergangslösung gefunden

Als Übergangslösung verständigten sich die Beteiligten darauf, dass die Feuerwehrleute nun die öffentlichen Toiletten am Parkplatz neben der Scheune nutzen können, die der Stadt gehören.

Bärbel Recknagel aus Falkenrehde ärgert sich nicht erst seit ihrem Amtsantritt 2019 über einen Schandfleck im Dorf. Auf einer Wiese gegenüber dem Gutshof Havelland hat der Flächeneigentümer Baumaterial gelagert – seit etwa sieben Jahren. „Der wollte dort mal eine Lagerhalle bauen, was aber nie realisiert wurde. Seither gammelt das Zeug vor sich hin, Plastik und Styroporteile gelangen in den kleinen Graben. Das ist doch eine Umweltsünde“, so Recknagel.

Bauordnungsamt und Umweltamt des Landkreises sind gefragt. Laut Ketzins Bürgermeister Bernd Lück ist die Baugenehmigung für die Halle am 31. März dieses Jahres abgelaufen. „Jetzt muss der Eigentümer das Material wegräumen.“ Jedoch werde in solchen Fällen meist noch eine Frist eingeräumt. Er werde sich in der Verwaltung dazu erkundigen und die Ketziner Stadtverwaltung informieren, so der Landrat. Auch das Umweltamt werde sich der Sache annehmen, wenn es nicht schon geschehen sei.

Radweg zum Tremmener Eck wäre sinnvoll

Die Etziner und Tremmener sind unzufrieden mit der Radinfrastruktur rings um ihre Dörfer. Zwar ist jetzt (nach 20 Jahren Wartezeit) der Bau des Radweges von Tremmen nach Zachow im Gange (MAZ berichtete), aber mit Verbindungen in die anderen Himmelsrichtungen sieht es mau aus. „Mit dem Fahrrad aus Tremmen rauszukommen, ist nur möglich, wenn man die Straßen nutzt, was aber gefährlich ist“, sagte Thomas Krepel, der Tremmens Ortsvorsteher Florian Reimann vertrat. Weder im Dorf selbst, noch in Richtung Gohlitz oder in Richtung Etzin gebe es Radwege. „Dabei wäre besonders der etwa zwei Kilometer lange Abschnitt vom Ortsausgang bis zum Tremmener Eck sinnvoll, weil viele Tremmener bei Hermes und Mosolf im Gewerbegebiet arbeiten und dann mit dem Rad dort hinfahren könnten.“ Nur handelt es sich um die Landesstraße 86, sodass das Land den Radweg bauen müsste. „Es gibt derzeit 50 Kreisstraßen, an denen wir Radwege bauen könnten. Dazu wurde eine Prioritätenliste erarbeitet und vom Kreistag beschlossen. Die wird alle drei bis vier Jahre überarbeitet“, sagte Roger Lewandowski.

Thomas Krepel, stellvertretender Ortsvorsteher von Tremmen (l.) und Bürgermeister Bernd Lück. Quelle: Jens Wegener

Hohe Verkehrsbelastung in Etzin

Ähnlich ist die Situation in Etzin. Die von Ortsvorsteherin Nicole Fritz gewünschte Radverbindung nach Ketzin, die auch die Stadt Ketzin/Havel seit Jahren beim Land einfordert, wird wohl noch auf sich warten lassen. „Obwohl eine Verkehrszählung ergeben hat, dass in zwei Monaten 134 000 Fahrzeuge auf der Landesstraße zwischen Etzin und Ketzin gefahren sind, 66 000 in die eine und 68 000 in die andere Richtung. Wer will bei der Verkehrsdichte auf der schlechten Straße mit dem Rad fahren?“, fragte Nicole Fritz.

Von Jens Wegener