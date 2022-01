Das wünscht sich der Bürgermeister in 2022 für Ketzin

Ketzin/Havel

Die positive Entwicklung unserer Stadt wird sich, und da bin ich mir sehr sicher, weiter fortsetzen. So konnten bereits in den ersten Tagen des neuen Jahres erste Mieter in das fertig gestellte Wohngebäude der GWV am Stadtpark einziehen. Im Oktober beginnt der Bezug im neuen Wohngebiet „Baumschulwiese“.

Nachdem der erste Doppelhaushalt genehmigt ist, werde ich mit den Beschäftigten in der Verwaltung hoch motiviert an die Umsetzung der Bau- und Beschaffungsvorhaben arbeiten. Zurzeit wird an den bereits in 2021 angeschobenen Maßnahmen, wie energetische Sanierung des Hauses II der Oberschule, Nutzungsänderung der Räume im Dachgeschoss in der Kita Tremmen und an der Umsetzung des Digitalpaktes in beiden Schulen gearbeitet.

Zusätzliche Klassenräume in den Schulen werden gebraucht

Der Anbau an das Feuerwehrdepot in der Feldstraße in Ketzin wird fertiggestellt. Für die neue Fahrzeughalle wird eine europaweite Ausschreibung für die Planungsleistungen auf den Weg gebracht, was ein Novum für Ketzin ist. An beiden Schulstandorten müssen Klassenräume und Sanitäranlagen erweitert werden.

Unbedingt erneuert werden muss für den Schulsport die Laufbahn auf dem Sportplatz am Friedrich-Ludwig- Jahn-Weg. Für das neue Funktionsgebäude mit Umkleiden und Sanitär auf dem Sportplatz wird in den nächsten Tagen der Fördermittelantrag eingereicht.

Erster Schritt zum Ausbau der Werderschen Straße

In Falkenrehde wird der Ausbau des Uetzer Weges erfolgen. Nach wie vor werde ich nicht aufgeben, alle Ortsteile mit Radwegen zu verbinden. Der erste Schritt für den Ausbau der Werderschen Straße/Am Fährberg ist getan. Im günstigsten Fall kann 2023 gebaut werden.

Nach 19 Jahren als hauptamtlicher Bürgermeister habe ich mich entschieden, das Amt ab dem 1. Januar 2023 zur Verfügung zu stellen. Ich bin davon überzeugt, dass sich im Oktober geeignete Kandidatinnen oder Kandidaten für dieses wichtige Amt zur Wahl stellen werden.

Mein größter Wunsch wäre jedoch, dass alle Stadtverordneten die demokratischen Abstimmungsergebnisse und die Arbeit der Verwaltung akzeptieren und anerkennen. Beschwerden bei der Kommunalaufsicht binden zeitliche und personelle Ressourcen. Das behindert eine konzentrierte Sacharbeit aller Beteiligten und ist nicht im Sinne der Stadt Ketzin/Havel.

