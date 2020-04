Der „Fuchspfuhl“ bei Tremmen ist wieder ein Kleingewässer

Tremmen

Die Knoblauchkröte, der Moorfrosch und die Kreuzkröte sind zwei von vielen Amphibien, die sich darüber freuen dürften, dass im Fuchspfuhl bei Tremmen jetzt wieder Wasser steht. „Diese in der Existenz bedrohten Tiere profitieren vom neuen Kleingewässer, können dort auch wieder laichen“, weiß Fred Meister vom Naturschutzbund, Regionalverband Osthavelland ( Nabu).

Mit Hilfe der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg, die mehr als 71000 Euro bereitstellte, haben Mitglieder des Nabu beginnend im Frühsommer 2019 den verlandeten Fuchspfuhl nördlich von Ketzin/ Havel renaturiert.

Entstanden in der Eiszeit

Der ehemals 1,5 Hektar große Pfuhl war über die Jahrzehnte immer mehr zugewachsen. Amphibien fanden zwischen dem Schilf und abgestorbenen Pflanzenteilen kaum noch freie Wasserfläche. „Das ist aber für die Laichablage und die Entwicklung der Kaulquappen notwendig“, erklärt Fred Meister vom Nabu. Entstanden war der Fuchspfuhl während der letzten Eiszeit. Er ist Teil einer Rinne, in der sich zahlreiche Kleingewässer aufreihen – ein Mosaik aus Wasser, Röhrichten, Sümpfen und Erlenbrüchen, weiß der Experte.

Die Renaturierung ist gelungen, in dem Teile des Kleingewässers entschlammt wurden. Der gesamte Fuchspfuhl sei aber nicht zu schaffen gewesen. Man habe sich dann für den etwa einen halben Hektar großen Bereich in einer Geländesenke entschieden. Die neue freie Wasserfläche, die durch Niederschläge gefüllt wurde, belege, dass fachlich alles richtig gemacht worden sei.

Von Grünland umgeben

„Ein Vorteil bei dem Fuchspfuhl ist, dass er von viel Grünland umsäumt ist und nicht auf einer kahlen Ackerfläche liegt. So können die Kleintiere schneller in das Biotop kommen“, sagt Fred Meister und ergänzt: „Die Sonne kann direkt einwirken, es gibt keine Schattenbildung. Das ist für die meisten Amphibien ideal, weil das warme Wasser die Entwicklung der Kaulquappen fördert.“

Wie schnell die bedrohten Wasser-Land-Bewohner den Fuchspfuhl zurückerobern, wird sich zeigen. Auch floristisch müsse sich am Gewässer erst wieder etwas entwickeln, sagt der Nabu-Mann: „Wir werden die Tage hinfahren und nachsehen. Ich denke, Kreuzkröte und die besonders seltene Wechselkröte könnten die ersten sein, die sich dort aufhalten.“ In Jahren mit hohen Winterniederschlägen werde der Fuchspfuhl einen erheblichen Anteil am Erhalt seltener und gefährdeter Amphibienarten im Ketziner Umland leisten, schätzt der Experte ein.

Investoren leisten Ersatzzahlungen

„Die Fördermittel der Stiftung für das Projekt Fuchspfuhl stammen aus den Ersatzzahlungen von Investoren und Bauherren aus der Naturregion Havelland, die Eingriffe in Natur und Landschaften ausgleichen müssen“, weiß Marc Thiele, Pressesprecher der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg.

