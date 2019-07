Ketzin/Havel

Bei laufendem Betrieb wird die Werkstatt des Ketziner Kfz-Meisters Konrad Zimmer umgebaut. „Deshalb zieht sich das schon drei Jahre hin und dauert auch noch ein wenig“, sagt der 65-Jährige. Teile des Fußbodens wurden schon erneuert, der Haupteingang soll noch etwas seitlich verlagert, das Büro erweitert und eine zusätzliche dritte Hebebühne eingebaut werden. Wenn Konrad Zimmer im nächsten Frühjahr offiziell in Rente geht und an seinen Sohn Guido (40) übergibt, könnte alles fertig sein, – so der Wunsch.

Guido Zimmer ist selbst auch Kfz-Meister und arbeitet schon lange im Betrieb des Vaters mit. Genauso wie Mutter und Ehefrau Christel Zimmer (64), die sich um die Buchführung kümmert. „Nicht aber um die Teilebestellungen, das mache ich nach wie vor allein“, unterstreicht Konrad Zimmer.

Meisterprüfung 1984 bestanden

Vor genau 35 Jahren hat er die Werkstatt an der Kreuzung Nauener Straße/Falkenrehder Chaussee vom Vorgänger Erwin Jäger übernommen, nachdem er die Meisterprüfung bestanden hatte. Zimmer gehörte damit zu den wenigen selbstständigen Kfz-Meistern im Bezirk Potsdam. Er wollte von Anfang an mehr als nur Trabant und Wartburg reparieren. Besitzer von Mopeds, Motorrädern, Rasenmähern und Bootsmotoren stehen bis heute auf seiner Kundenliste.

Christel und Konrad Zimmer mit Sohn Guido in der Werkstatt. Quelle: Tanja M. Marotzke

Die immer wieder gestellte Frage, wie er denn früher an die Ersatzteile gekommen ist, beantwortet Konrad Zimmer stets mit einem Lächeln: „Es gab Teile, nur gab es zu viele Kunden, die die gleichen Teile haben wollten.” Trotzdem sei es gelungen, diverse Teile ranzuschaffen. Entweder über die Einkaufs- und Liefergenossenschaft in Falkensee, manchmal auch auf anderem Wege.

Typenoffene Werkstatt

Heute wird die typenoffene Werkstatt bis zu viermal pro Tag mit entsprechenden Ersatzteilen versorgt. „Entweder wir ordern die Teile direkt beim jeweiligen Hersteller oder beim Teile-Großhändler“, weiß der Chef. Moderne Diagnosegeräte helfen ihm bei der Suche nach Fehlern im Auto oder beim Motorrad, aber: „Wenn zehn Fehler angezeigt werden, musst du den finden, der ursächlich für andere ist.“

Bootsmotoren werden auch vor Ort repariert

Ein Standbein der Kfz-Werkstatt Zimmer, wenn auch ein kleines, sind die Bootsmotoren. Die repariert Konrad Zimmer sowohl an Land als auch an Bord „wenn einer in der Ketziner Havel liegen bleibt. Es gibt aber auch Einheimische, die ihr Boot plötzlich nicht mehr starten können. Die rufen dann hier an oder klingeln am Wochenende direkt an der Tür.“ Oft fehlt nur Öl oder Benzin, sollte ein spezielles Teil defekt sein, muss er eben improvisieren.

Besonderer Kundenservice

Der Kundenservice steht bei den Zimmers ganz oben auf der Prioritätenliste. Dazu gehört es auch, die defekten Kleingeräte beim Kunden abzuholen. Die Ketziner und Leute aus der Umgebung wissen das zu schätzen, sonst hätte die kleine Werkstatt auch die Jahre nicht überlebt.

Etwas enttäuscht war Konrad Zimmer, dass sich die Kreishandwerkerschaft Havelland zu seinem kleinen Firmenjubiläum nicht gemeldet hat. Aber sein Parteifreund Michael Koch ( CDU) aus Brieselang hat gratuliert.

