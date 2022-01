Diamantene Hochzeit: Warum es Ehepaar Staud nach Ketzin zog

Ketzin/Havel

Eigentlich sollte es keiner wissen. Eigentlich wollte Walter Staud den 60. Hochzeitstag bei seiner Frau Elisabeth im Seniorenzentrum „Kurt Bohm“ in Ketzin in ganz kleiner Runde – also unter vier Augen – feiern. Doch das hat nicht ganz geklappt, denn sowohl Pflegedienstleiterin Heike Voigt als auch Bürgermeister Bernd Lück hatten es nicht nehmen lassen, dem diamantenen Hochzeitspaar die besten Wünsche, verbunden mit ein paar Blumen, zu überbringen. „Es war eine schöne Überraschung“, erzählt der 86-jährige Walter Staud.

Nach Schlaganfall ins Seniorenzentrum

Gerade mal ein Jahr ist es her, dass die 83-jährige Elisabeth Staud nach einem Schlaganfall von heute auf morgen aus dem gemeinsamen Haus in Ketzin raus und in das evangelische Seniorenzentrum „umziehen“ musste. „Es kam unverhofft, aber heute kann sich sagen, das ich froh bin, weil meine Frau geistig noch voll auf er Höhe ist“, sagt Walter Staud.

Ehepaar Elisabeth und Walter Staud. Quelle: Privat

Jeden Tag macht er einen Spaziergang zum Seniorenzentrum, um seine Elisabeth zu besuchen. Und er hat stets etwas im Gepäck: mal Kuchen, mal Obst, mal eine Süßigkeit. Sie warte immer schon, wenn er kommt und freue sich auf einen Plausch. Besonders in Corona-Zeiten ist es ja schwierig mit den Besuchen, weil ein aktueller Test erforderlich ist. Auch für Schwiegertochter Heike Staud, die noch berufstätig ist und sich „nebenbei“ jetzt um den 86-jährigen Walter Staud und dessen Haus kümmert.

Wie bei vielen Pärchen spielte der Zufall eine Rolle, dass sich Walter und Elisabeth kennen und lieben lernen konnten. Sie stammt aus Weißwasser, arbeitete dort als Verkäuferin. Er ist Bohrmeister von Beruf, musste in vielen Gegenden der ehemaligen DDR den Untergrund nach Bodenschätzen untersuchen. „Eine Station war in der Nähe von Weißwasser. Unter anderem nach Kupfer und Erz haben wir gebohrt“, erinnert sich Walter Staud. Irgendwann 1961 traf er seine heutige Frau und am 27. Januar 1962 haben die beiden schließlich in Weißwasser geheiratet.

In den Ketziner Untergrund gebohrt

Nur ein Jahr später stand der Umzug aus Sachsen nach Brandenburg in die Havelstadt Ketzin an. Walter Staud gehörte zu denjenigen, die den Untergrundgasspeicher in Ketzin-Knoblauch erkunden sollten. „Wir haben etwa 60 Bohrungen gemacht, alle zwischen 400 und 800 Meter tief“, erinnert sich der 86-Jährige. Am Ende wurde das Stadtgas in den Ketziner Untergrundspeicher geleitet.

Verbunden mit Umzug und der neuen Arbeitsstelle war ein glücklicher Umstand: „Wir bekamen sofort eine Neubauwohnung in Ketzin, was ja damals nicht selbstverständlich war.“ Ihr Sohn Lutz kam zur Welt, das Familienglück war perfekt.

Mit dem Wartburg zum Kaukasus

Schon in den 70er-Jahren wurde für Elisabeth und Walter Staud das Reisen zur Leidenschaft. 1973 und 1976 machten sie sich, mit einem befreundeten Paar beziehungsweise mit der Familie ihres Sohnes, mit Pkws auf den langen Weg zum Kaukasus. „Die Touren dauerten jeweils einen Monat. Trotz aller Schwierigkeiten hatte das Reisebüro alles bestens organisiert, auch die Übernachtungen unterwegs, ob in Tbilisi oder Sotschi“, so Walter Staud. Einmal sei die Frontscheibe des Wartburgs kaputtgegangen, aber irgendwo hätten sie einen Ersatz aufgetrieben.

Später kauften sie sich einen Campinganhänger und tourten im Sommer mit dem nach Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Tschechien und Polen. Nach der Wende war das Ehepaar auf mehreren Kontinenten unterwegs. Ob in Brasilien, Kanada, China, Thailand oder Vietnam – die Ketziner haben sich die Welt angesehen.

Freizeit auf dem Boot verbracht

Zuhause verbrachten die beiden viel freie Zeit auf ihrem Boot auf den Gewässern rings um Ketzin. „Hin und wieder habe ich auch geangelt, aber die Fische wollten oft nicht so wie ich wollte“, scherzt Walter Staud.

Ein Schicksalsschlag traf die Familie vor 14 Jahren, als ihr Sohn Lutz plötzlich verstarb. Was Elisabeth und Walter Staud blieb, ist der gute Kontakt zur Schwiegertochter Heike und den beiden Enkeln, die inzwischen weit weg wohnen, im Berufsleben stehen, aber regelmäßig telefonieren. „Natürlich haben sie auch am Hochzeitstag angerufen und uns eine Freude gemacht“, sagt Walter Staud.

Von Jens Wegener