Noch ist die 7000er-Grenze zwar nicht geknackt, ab er das steht Ketzin in den nächsten Jahren bevor. Mehr Bürger gegenüber 2020 gibt es in zwei der fünf Ortsteile.

In Ketzin wurde im Vorjahr an einigen Stellen gebaut. In der Fontanestraße hat die GWV einen Wohnkomplex errichtet. Quelle: Jens Wegener