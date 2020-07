Ketzin/Havel

Eine Bürgerstiftung Ketzin ins Leben zu rufen, hat sich der Vorsitzende des Stadtverordnetenversammlung Jürgen Tschirch auf die Fahne geschrieben. Das ohnehin schwierige Unterfangen ist mit Ausbruch der Pandemie nahezu zum Erliegen gekommen. Aber Rentner Jürgern Tschirch gibt nicht auf: „Das Vorhaben ist nicht aufgehoben, sondern lediglich zeitlich verschoben.“

45000 Euro Gründungskapital sind nötig

Die Vorbereitungen seien weitgehend abgeschlossen. Er habe mit dem Innenministerium des Landes Brandenburg die zu beachtenden Aspekte besprochen. Demnach müssen als Gründungskapital rund 45 000 Euro eingesammelt werden. „Das ist eine sportliche Herausforderung und erfordert sicherlich viele Gespräche und Überzeugungsarbeit mit potenziellen Stiftern. Aber einfach kann jeder. Und es ist ja für einen guten Zweck“, sagt Jürgen Tschirch.

Ludolf Kerkeling von der Havelländischen Eisenbahn will mitmachen. Quelle: Tanja M. Marotzke

Ziel ist, eine unabhängige und überparteiliche Bürgerstiftung zu schaffen, die dort einspringt, wo die Stadt finanziell nicht helfen kann und wo andere große Spenden bisher nicht ankommen.

Der Entwurf für die Briefe als „Türöffner“ an mögliche Stifter sei fertig. Anschreiben will er Firmen und Institutionen in der Region.

Mit viel Fingerspitzengefühl

Um die Begeisterung für die Stiftung bei Privatpersonen zu wecken, möchte er auch den Seniorenrat Ketzin und die Kirchen ansprechen. „Mir ist bewusst, dass dies ein sensibles Thema ist und das es das nötige Fingerspitzengefühl erfordert“, sagt Jürgen Tschrich.

Erste kleine Erfolge zeichnen sich inzwischen ab: Für die Mitarbeit im Vorstand der Stiftung hätten Ludolf Kerkeling, Vorstandsmitglied der Havelländischen Eisenbahn AG (HVE), und Philipp Tschirch, Lehrer an der Theodor Fontane-Oberschule, ihre Bereitschaft signalisiert. Im Kuratorium wünscht er sich die Ortsvorsteher der Ketziner Ortsteile. Auch dazu würden positive Signale vorliegen.

Lehrer Philipp Tschrich ist dabei. Quelle: Privat

„Corona hat mir leider einen dicken Strich durch die zeitliche Planung gemacht. Ich glaube, dass insbesondere die Unternehmen aktuell noch Corona-Sorgen beschäftigen. Deshalb möchte ich zunächst die weitere Entwicklung abwarten“, so Jürgen Tschirch. Als Vorsitzender des Ketziner Finanzauschusses sei ihm bewusst, dass die Gewerbesteuereinnahmen spürbar sinken werden und der wirtschaftliche Einbruch sowie die Sorge um Arbeitsplätze an der Region Ketzin nicht vorbei gehen. Deshalb sei es schwierig zu sagen, „wie schnell die Spendenbereitschaft wieder da sein wird. Ich hoffe, im Herbst haben wir etwas mehr Klarheit. Wenn die Zeichen dann positiv sind, möchte ich mit der Bürgerstiftung starten“, so Tschirch.

Von Jens Wegener