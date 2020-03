Dauereinsatz: Die Havelfähre fährt seit 645 Jahren

Ketzin/Havel

Kalter Wind weht über die gemächlich dahin fließende leicht gekräuselte Havel, dazu strahlender Sonnenschein und tiefblauer Himmel. Frachtschiffe ziehen gemächlich vorbei und noch stört keines der im Sommer unzähligen Sportboote diese Idylle. So erlebe Ralf Schulz die vergangenen Frühlingstage an seinem Arbeitsplatz.

Seit knapp fünf Jahren ist er Fährmann auf der bei Touristen beliebten und für Berufspendler auf Dauer unverzichtbaren Ketziner Havelfähre „Charlotte“. „Dass es in diesen Tagen ruhiger zugeht im Vergleich zu den Vorjahren, kann ich nicht sagen“, meint er. Der Berufsverkehr verlaufe ziemlich normal. Auf mehr Fährgäste sind die Fährmänner eingestellt, wie der gut gefüllte Kasten mit den touristischen Flyern beweist. Aber wie die Saison verlaufen werde, kann Ralf Schulz wegen der verschiedenen Einschränkungen natürlich nicht voraussagen.

Seit 1305 gibt es die Flussquerung per Floß

Seit nunmehr 645 Jahren heißt es an dieser etwa 180 Meter breiten Stelle der Havel:„Fährmann hol über“. Ein schriftlich festgelegtes Fährrecht für die Stadt Ketzin/ Havel gibt es seit 1375. Aber bereits 1305 wird an dieser Stelle eine Flussquerung per Holzfloß erwähnt. Heute zieht ein knapp 30 PS-Dieselmotor die Kettenfähre in knapp vier Minuten an das jeweils andere Ufer.

Bei Touristen wird „Charlotte“ immer beliebter. Rund 24 000 Radler, fast ebenso viele Pkw und mehr als 27 000 Fußgänger nutzten zuletzt jährlich die offiziell als Binnenschiff geführte Fähre und genossen während der Überfahrt den ebenso beeindruckenden wie beruhigenden Blick auf den Fluss und die Havellandschaft.

Früher wurde per Hand gezogen

Doch so gemütlich ging es einst für die Ketziner Fährmänner nicht zu. Erst 1906 wurde die Fähre motorisiert. Zuvor musste sie von mehreren Fährknechten per Hand von einem Ufer zum anderen gezogen werden.

Klaus-Dieter Schmager wohnt an der Fähre und weiß, dass sein Ur-Urgroßvater Ferdinand Huckshold als Fährbesitzer und Gastwirt noch von der handgezogenen Fähre berichtet hatte. Das war um 1850. Natürlich kennt er auch die Geschichte des bisher einzigen Unterganges der Fähre. Das geschah am 24. April 1945. „An diesem Tage schloss die Rote Armee bei Ketzin/ Havel den militärischen Ring um Berlin. Sowjetische Einheiten wollten mit Panzern über die Fähre auf Ketzin/ Havel vorrücken. Gleich der erste 35 Tonnen schwere Panzer versenkte die damals noch kleinere Fähre“, erzählt Schmager.

Einige Autos landeten im Wasser

Versenkt wurden an gleicher Stelle über die Jahre auch mehrere Autos, weil die Fahrer wohl die Hinweisschilder übersehen hatten. Glücklicherweise konnten sich alle retten oder wurden von der Ketziner Feuerwehr geborgen.

Ralf Schulz hat verharrt derweil in seiner Kabine rund zwei Meter über dem Fährboden, weil kein Fahrgast in Sicht ist. Nach dem morgendlichen Berufsverkehr werde es in den Vormittagsstunden immer ruhiger. Kaum gesagt, wartet bereits ein Traktor auf der Schmergower Seite.

Von Wolfgang Balzer