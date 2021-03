Diese denkmalgeschützten Bauten in Ketzin werden 2021 saniert

Ketzin/Havel

Die Friedhofsmauer in der Dorfstraße in Zachow ist weg. Und das obwohl sie unter Denkmalschutz steht. „Ja, sie wurde abgetragen, weil eine Instandsetzung technisch nicht möglich war. Die alten, noch brauchbaren Klinker, wurden eingelagert“, erklärt Mathias Meißner, bei der Stadtverwaltung zuständig für Denkmalschutz und-pflege.

Die Friedhofsmauer in Zachow stand in der Nähe der Kirche, die wiederum ein Baudenkmal und Teil eines Bodendenkmals ist. Deshalb ist die Mauer für das Erscheinungsbild des Denkmals und des Ortes von enormer Bedeutung.

Die Kirche in Zachow-Gutenpaaren steht unter Schutz. Die Friedhofsmauer wird wieder aufgebaut. Quelle: Tanja M. Marotzke

Hinzu kommt eine praktische Funktion: Sie dient wegen des Geländeunterschiedes zwischen Friedhof und öffentlichem Gehweg als Stützmauer. Schon aus diesem Grund kann Mathias Meißner die Zachower beruhigen: „Die Friedhofsmauer wird mit den gewonnenen Klinkern wieder aufgebaut. Eine denkmalrechtliche Erlaubnis liegt vor.“ Allerdings passiert das nicht in diesem Jahr, denn im städtischen Haushalt 2021 sind dafür keine Mittel eingestellt.

Arbeiten erfolgen im Innenraum der Kapelle

Dass Denkmalschutz teuer ist und viel Zeit kostet, weiß man in Ketzin. Vor allem im Ortsteil Paretz gibt es unter anderem mit dem Pumpenhaus an der Schleuse, dem Eiskeller im Rohrhauspark und dem Spitzenhaus in der Werderdammstraße genug Gebäude, in deren Erhaltung hohe Summe geflossen sind.

Jetzt muss die Kommune in weitere Objekte investieren. Vor allem in die Ketziner Friedhofskapelle im Friedhofsweg. Bei dem Bau handelt es sich um ein Einzeldenkmal, das in der Denkmalliste des Landes Brandenburg erfasst ist. Sie zeigt Architekturmerkmale der Neugotik und ist um das Jahr 1890 entstanden. „Im Oktober 2020 haben wir eine restauratorische Untersuchung des Innenraums der Kapelle beauftragt“, sagt Mathias Meißner. Jetzt ist klar, dass der Innenraum in 2021 nach altem Vorbild restauriert wird.“ Das Geld stehe im Haushalt zur Verfügung, so Meißner weiter.

Der Trafoturm in Ketzin-Knoblauch ist marode. Quelle: Privat

Neues Dach für den Trafoturm

Bereits seit 2018 hat Ketzin für zwei weitere Denkmäler die Verantwortung übertragen bekommen: die Transformatorenstationen in Ketzin-Knoblauch und im Ortsteil Zachow. Das Gebäude in Zachow ist in einem guten Zustand. Ein kleiner Bereich des Daches wurde im Vorjahr mit Ziegeln denkmalgerecht ausgebessert. Der Kostenaufwand betrug rund 1000 Euro.

Teurer wird die Sanierung des Trafoturmes in der Nähe der Knoblaucher Chaussee. Der braucht ein neues Satteldach. Und Mathias Meißner zählt weiter auf: „Die vier Wandflächen sind etwa in der Mitte mit einer fünfreihigen Kronendeckung gestaltet. Diese muss komplett erneuert werden.“ Die Kosten liegen bei etwa 6000 Euro. Auch das soll in diesem Jahr erfolgen.

Von Jens Wegener