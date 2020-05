Dreister Diebstahl: Holzbank am Königsweg ist verschwunden

Paretz

Geschockt, verwundert und verärgert ist die Paretzer Ortsvorsteherin Christiane Schnell über einen dreisten Diebstahl in dem Ketziner Ortsteil. Vor wenigen Tagen hat sie erfahren, dass eine am Breiten Weg/ Königsweg in Paretz aufgestellte Sitzbank gestohlen worden ist. „Ein dummer Jungenstreich kann es nicht sein, denn diese Bank ist so massiv, dass man entweder Technik oder mindestens vier kräftige Männer zum Anheben benötigt und ein entsprechendes Fahrzeug zum Abtransport. Noch dazu stand die Bank auf einem für Fahrzeuge verbotenem Weg.“

Viele Paretzer haben mitgebaut

Die Sitzbank ist eine von mehreren Exemplaren, die aus dem Holz der großen Esche gebaut wurde, die im Oktober 2017 im Schlosspark Paretz bei einem Sturm umgefallen ist. Der damalige Ortsbeirat beschloss, daraus Bänke für den Ortsteil entstehen zu lassen, die im öffentlichen Raum aufgestellt werden. Man startete einen entsprechenden Aufruf an die Paretzer und war überrascht, wie viele sich an der Aktion beteiligt haben. Mittlerweile sind die Bänke sehr beliebt im Ort, denn sie laden Einheimische und Auswärtige zum Verweilen ein.

Anzeige

„Über den Winter werden die Bänke eingelagert, bei Bedarf neu geschliffen und gestrichen und im Frühjahr wieder aufgestellt“, weiß Christina Schnell. So gehe das seit drei Jahren.

Weitere MAZ+ Artikel

Jede Bank ist ein Unikat

Im vergangenen Winter sind vier neue Sitzgelegenheiten zusammengebaut worden, so dass es jetzt zehn gibt – und jede ist ein Unikat. „Diese Bänke sind ein Beispiel sozialer Gemeinschaftsarbeit zum Wohle aller. Die Paretzer sind stolz darauf“, sagt Christiane Schnell.

Deshalb ruft der Ortsbeirat, dem auch Harry Furch und Evelin Sens angehören, jetzt alle Ketziner auf, „ein wachsames Auge zu haben und Hinweise zu geben, wenn jemand die Paretzer Bank außerhalb von Paretz oder im Privatbereich sichtet“, so die Ortsvorsteherin.

Von Jens Wegener