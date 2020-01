Ehrgeiziges Ziel: Ein Museumszug am Bahnhof

Ketzin/Havel

Es tut sich was auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs der Havelstadt Ketzin. Neben den Anstrengungen zur Reaktivierung der Strecke Ketzin-Wustermark, gibt es Neues vom dort ansässigen Verein „ Arbeitsgemeinschaft Osthavelländische Kreisbahnen“. „Nach einigen schwierigen Jahren und teilweisem Stillstand, in denen der Eindruck entstand, der Verein würde gar nicht mehr existieren, konnten die Weichen, nicht nur für die Zukunft der Arbeitsgemeinschaft sondern auch für die Weiterentwicklung des gesamten Areals gestellt werden“, sagt der Brieselanger Hajo Pögel, der neuer stellvertretender Vereinsvorsitzender ist. „Wir blicken zuversichtlich auf die kommenden Jahre, denn wir haben uns viel vorgenommen und konnten bereits neue und alte Mitstreiter gewinnen“, ergänzt Vereinschef Andreas Rohde, der aus Werder kommt.

Im Moment zählt der Verein neun aktive Mitglieder. Es habe sich ein gutes Verhältnis zum Eigentümer des Bahngeländes Norman Schubert entwickelt.

Ausstellung zur Havelländischen Eisenbahn

Im Laufe des Jahres 2020 sollen viele Projekte angestoßen werden. Dazu zählt unter anderem der Aufbau eines Museumszuges. Die Wagen des Museumszuges sollen später einen festen Platz am Hausbahnsteig des Bahnhofes Ketzin erhalten, so Rohde. Geplant ist, in einem historischen Wagen in Zusammenarbeit mit dem Dorfmuseum Tremmen und Buchautor Jörg Schulze eine kleine Ausstellung zur Geschichte der OHKB, der heutigen Havelländischen Eisenbahn AG entstehen zu lassen. In zwei weiteren Waggons werde die Modellbahnsektion mit Motiven der OHKB innerhalb des Vereins neu aufgebaut, so Hajo Pögel. Zudem soll es für Interessierte wiederkehrende Workshops zum Thema Modellbau geben, die direkt in den Fahrzeugen abgehalten werden. Dazu konnte man das ehemalige Vereinsmitglied Hans Peitsch als Projektleiter zurückgewinnen.

Einige der Ketziner Vereinsmitglieder. Quelle: Wolfgang Balzer

Besonderer Waggon für Veranstaltungen

„Für kleine Veranstaltungen, Meetings, Schulungen oder Familienfeiern wird ein weiterer besonderer Waggon hergerichtet, der gemietet werden kann“, sagt Andreas Rohde und ergänzt: „Wir konnten Thomas Runow, Geschäftsführer der Eisenbahntechnischen Bildung GmbH, einen eisenbahntechnischen Bildungsträger aus Bernau, für eine enge Zusammenarbeit wieder gewinnen.“ Mit der ETB GmbH seien Projekte in Vorbereitung, unter anderem zum Wiederaufbau des Hausbahnsteiges am Bahnhof Ketzin, an dem der Museumszug zugänglich sein soll. Im Gegenzug wird ETB verstärkt Ausbildungen in Theorie und Praxis auf dem Gelände in Ketzin anbieten, wo Räume, Fahrzeuge und Gleisanlagen zur Verfügung stehen.

Weiterhin sind feste Toiletten und Parkmöglichkeiten für Besucher in Bahnsteignähe geplant. „Wir bemühen uns, einen behindertengerechten Zugang zu Fahrzeugen und zum Gelände zu schaffen, um allen Fans und Freunden der Eisenbahn den Zugang zu ermöglichen“, sagt Rohde.

Mitstreiter sind willkommen

Einig sind sich die Vereinsmitglieder auch in Hinsicht auf eine Einbindung in das Verkehrs- und Tourismuskonzept der Stadt. „Eine Wiederinbetriebnahme der Strecke und die Anbindung über Wustermark nach Berlin, kommt uns sehr entgegen“, unterstreicht Hajo Pögel. Nicht nur für Pendler steige die Attraktivität der Region Ketzin, sondern auch für viele Ausflügler, die die Havelstadt dann per Schiene erreichen können.

Wer den Verein dabei unterstützen möchte, ist willkommen. „Ganz egal ob mit persönlichem Einsatz, einer Sachspende oder anderen Zuwendungen“, so Pögel.

Von Jens Wegener