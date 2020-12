Falkenrehde

In das Gerätehaus der Falkenrehder Feuerwehr wurde am Wochenende eingebrochen. Gestohlen haben der oder die Täter nichts, wie Ketzins Stadtwehrführer Steffen Vogeler sagt.

Die Einbrecher hatten im Zeitraum von Samstag (14.30 Uhr) bis Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) die Nottür, die sich im Rolltor befindet, aufgehebelt. Anschließend hätten sie alle Fächer an dem Löschgruppenfahrzeug geöffnet. Offenbar, so wird vermutet, waren die Täter auf der Suche nach bestimmter Technik wie einer Spreize mit Akkubetrieb, über die die Falkenrehder Wehr aber nicht verfügt.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und nahm eine Anzeige wegen des Versuchs des besonders schweren Diebstahls auf. Der angerichtete Sachschaden belaufe sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 3000 Euro, so Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin. In den vergangen Jahren gab es zudem zwei Einbrüche in Gerätehäuser in Ketzin und in Etzin, so Vogeler.

Wer Hinweise zu dem Einbruch auf den oder die Täter geben kann, sollte sich an die Polizeidienststelle in Falkensee wenden oder das Hinweisformular der Polizei im Netz nutzen. Es ist zu finden im Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de, oder direkt unter polbb.eu/hinweis.

Von Jens Wegener