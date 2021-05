Ketzin /Havel

Der Besitzer eines Baucontainers meldete der Polizei am Freitagabend um 21.55 Uhr eine Alarmauslösung in seinen Baucontainer, der in der Knoblaucher Chaussee in Ketzin steht.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte eine männliche Person im Nahbereich des Containers gestellt werden. Er gilt nun als Tatverdächtiger. Ein Strafverfahren wurde nach Polizeiangaben eingeleitet.

Von MAZonline