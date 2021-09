Einwohnerentwicklung in Ketzin – „Wir pendeln uns bei rund 6600 ein“

Ketzin/Havel

Eine Stagnation und gar Senkung der Einwohnerzahl auf etwa 5000 hatten die Experten vom Statistischen Landesamt für Ketzin/Havel vorausgesagt. Immer wieder ist der Bürgermeister dagegen Sturm gelaufen und hat darauf hingewiesen, dass diese Prognosen unrealistisch sind. Jetzt wurden die Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung korrigiert. Über die Auswirkungen sprach die MAZ mit Bernd Lück (FDP).

Gerade hat das Statistische Landesamt die Prognose der Bevölkerungsentwicklung bis 2030 für Ketzin/Havel veröffentlicht. Ist sie aus Ihrer Sicht realistisch?

Bernd Lück: Jedenfalls wesentlicher realistischer als die eindeutig falschen Prognosen seit 2005, 2014 und 2017, die ein Sinken der Ketziner Einwohnerzahlen auf 5200 und zuletzt noch immer auf rund 5700 voraussagten. Die aktuelle Prognose für die Havelstadt besagt, dass sich die Einwohnerzahl bei rund 6600 einpendeln werde. Aktuell sind es 6680. Die statistische Prognosekurve deckt sich mit den Zahlen unseres Einwohnermeldeamtes. Offensichtlich hat es sich gelohnt, dass ich mich seit 18 Jahren sowohl beim Landkreis als auch beim Land über die realitätsfernen Prognosen beschwert habe.

Warum ist eine realistische Prognose so wichtig für Sie und die Stadt?

Es geht schlichtweg um viel und dringend benötigtes Geld für Ketzin/Havel. Als Folge der falschen Prognosen erhielt unsere Stadt deutlich weniger Schlüsselzuweisungen vom Land. Im Durchschnitt der letzten Jahre etwa 45 000 Euro, die uns im Haushalt fehlten.

Es entsteht gerade das neue Wohngebiet „Baumschulwiese“ und auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik ist ein weiteres, noch größeres Wohngebiet geplant. Viele Ketziner befürchten durch den möglicherweise erheblichen Einwohnerzuwachs Pro-bleme in der Infrastruktur, so bei den Schulen, Kitas, der ärztlichen Versorgung und beim Verkehr. Wie beurteilen Sie das?

Nach Berechnungen, die mit dem beschlossenen Stadtentwicklungskonzept angestellt wurden, wird sich die Einwohnerzahl nur relativ langsam erhöhen und sich voraussichtlich erst nach 2030 bei rund 7000 einpendeln. Allerdings stoßen unsere Schulen, Kitas und Senioreneinrichtungen bereits jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Europaschule wurde ebenso wie der Hort erweitert. Für die Oberschule gibt es entsprechende Überlegungen. Auf der „Baumschulwiese“ entstehen zuerst Senioreneinrichtungen und Seniorenwohnungen. Mit dem Investor ist vertraglich vereinbart worden, dass gleichzeitig mit dem Bau weiterer Wohnungen auch eine Kindertagesstätte entstehen wird. Bei der Bebauungsplanung für das Gebiet „Zuckerfabrik“ wird die Integration einer Kita und einer Schule Voraussetzung für die städtische Zustimmung sein. Ferner sind die notwendigen Verkehrslösungen zu berücksichtigen. Die Stadt dringt weiterhin auf die Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke nach Wustermark.

Ketzin ist nach langen Bemühungen Ihrerseits von der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming als „Grundfunktionale Schwerpunkt-Kommune“ in den Landesentwicklungsplan aufgenommen worden. Was bedeutet das?

Auch dabei geht es um viel Geld. 2009 wurden die damaligen Grundzentren und damit die finanzielle Unterstützung für das abgeschafft, was die betroffenen Kommunen, also auch Ketzin, als grundfunktionale Daseinsvorsorge leisten müssen. So die Unterhaltung von Schulen und Kitas sowie die Unterstützung bei der ärztlichen Versorgung. Alle weiteren Voraussetzungen wie Apotheke, Poststelle oder Bankfiliale waren immer in der Stadt. Hochgerechnet gingen in den Jahren seit Aberkennung der Stadt als Grundzentrum weit mehr als eine Million Euro für diese Aufgaben verloren. Für unsere Stadt als nunmehr Grundfunktionaler Schwerpunkt sind die 100 000 Euro jährlich eine spürbare Hilfe, da wir gegenwärtig jeden Euro zweimal umdrehen müssen, um einen ausgeglichenen Haushalt gewährleisten zu können. Ein weiterer wichtiger Effekt ist, gerade in Hinsicht auf unsere neuen Wohngebiete, dass wir künftig mehr Flächen zur Wohnraumentwicklung ausweisen dürfen.

Von Wolfgang Balzer