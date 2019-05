Edis und Kooperationspartner wollen unter Einbeziehung bestehender regenerativer Erzeuger (Windkraft, Biogas, Fotovoltaik) den Standort Ketzin Knoblauch zu einem Energiewendelabor ausbauen.

Es sollen Speicherlösungen von der Kurzzeitspeicherung über Batterielösungen bis zur Langzeitspeicherung im bestehenden Aquifer erforscht und weiterentwickelt werden.

Zudem sollen durch die Errichtung einer Power-to-Gas-Anlage die bestehenden Überschüsse an „grünem Strom“ nutzbar gemacht werden für Anwendungen im Bereich der Wärmeversorgung sowie im Verkehrssektor.

Unter den aktuellen gesetzlichen Vorgaben sei die Erzeugung und Anwendung per Elektrolyse erzeugter „grüner Gase“ (Wasserstoff, Biomethan) nicht wettbewerbsfähig, so Edis. Aber man wolle in dem zunächst auf fünf Jahre angelegten Reallabor aufzeigen, dass technologisch bereits Lösungen bestehen oder kurzfristig entwickelt werden können.

Dabei werde das Projekt so angelegt, dass die entwickelten Lösungen einerseits an diesem Standort perspektivisch deutlich ausgebaut werden können. Andererseits könnte Ketzin dann quasi als Blaupause für Lösungen an weiteren Standorten an relevanten Schnittstellen der Energieverteilung dienen, so Edis.