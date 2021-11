Etzin: Die Kita ist für sie wie eine zweite Familie

Etzin

Der 08.08.1988 ist ein besonderes Datum für Martina Neumann. Es war ihr erster Arbeitstag als Köchin in der Etziner Kindertagesstätte. 33 Jahre später steht die heute 60-Jährige noch immer in der kleinen Küche der Kita „Zwergenland“, die in Trägerschaft des Arbeiter-Samariter-Bundes Falkensee ist.

Fünf Tage pro Woche sorgt sie dafür, dass die Mädchen und Jungen in dem familiär geführten Haus zum Frühstück, zum Mittag und zur Vesper etwas Leckeres zu essen und zu trinken haben. Wie wichtig Martina Neumann, die von allen nur „Tina“ gerufen wird, für dieses Haus ist, beschreibt Kita-Leiterin Katharina Schneider: „Ich bin zwar erst seit gut zwei Jahren in der Einrichtung hier in Etzin. Aber schon beim ersten Gespräch mit Tina war klar, dass wir gut miteinander können. Und ich habe schnell gemerkt, wie die Kinder ’Tina’ lieben“.

Martina Neumann bereitet das Mittagessen vor. Quelle: Jens Wegener

Die aus Brandenburg/Havel stammende Martina Neumann, die noch vier Brüder hat, verschlug es der Liebe wegen 1982 nach Etzin. Als gelernte Facharbeiterin für Textiltechnik musste sie sich beruflich neu orientieren. „Es gab nicht viele Möglichkeiten, also habe ich mich für einen Kindergarten in Markee entschieden und dort als Krippenhelferin angefangen“, erzählt Martina Neumann. Sie heiratete im gleichen Jahr, brachte danach zwei Kinder zur Welt.

Von Markee nach Etzin

Im August 1988 ergab sich die Möglichkeit, nach Etzin in die Kita zu wechseln. Martina Neumann absolvierte in Nauen eine zweijährige Ausbildung zur Köchin. Fortan stand sie sechs Stunden pro Tag in der Küche der Kita. „Kochen mag ich sehr gern. Zuhause mache ich das ja auch, wobei mein Mann oft die Zuarbeiten übernimmt.“ An dem einen oder anderen Wochenende kommen ihre Kinder mit den Enkeln zu Besuch, dann „koche ich für sechs bis acht Personen deutsche Hausmannskost, also von Schnitzel bis Schweinebraten“, so die 60-Jährige.

Die Kindern schmeckt es. Quelle: Jens Wegener

Die Wünsche zum Mittagessen der Kita-Kinder haben sich im Laufe der vielen Jahre nicht verändert. Alles mit Nudeln, Tomatensoße und Käsesauce steht ganz oben auf der Liste. Aber „Tina“ legt auch großen Wert auf den Nachtisch und die Salate für die Kinder. Sehr oft macht sie Obstsalat für die im Moment 18 Mädchen und Jungen im „Zwergenland“. Auch ihr Grießpudding ist beliebt. Vor Corona hat Martina Neumann mit einigen Kita-Kindern auch mal gemeinsam in der Küche gekocht. „Zum Beispiel haben wir Kürbissuppe gemacht, und zwar aus Kürbissen, die aus dem Kita-Garten stammen.“ Leider ist das bei den jetzigen Hygienebestimmungen nicht mehr möglich.

Essensplan wird erstellt

„Die Küchenarbeit hat sich in den letzten Jahren insofern verändert, dass die Hauptgerichte tiefgefroren angeliefert und hier nur aufgetaut und verteilt werden müssen“, sagt Martina Neumann. Eine Aufgabe bestehe darin, einen Essensplan für einen Monat zu erstellen, bei dem „natürlich die Wünsche der Kinder berücksichtigt werden“, wie sie versichert. Nachspeisen, die eine oder andere Soße oder einen richtigen Kartoffelsalat bereitet die Köchin selbst zu, der Kuchen für den Nachmittag wird gekauft.

Die Kita „Zwergenland“ in Etzin. Quelle: Privat

Und wenn in dem kleinen Erzieherinnenteam, zu dem neben der Leiterin noch zwei Kolleginnen gehören, mal jemand ausfällt, dann ist Martina Neumann da und das „Mädchen für alles“. „Die Kita ist für mich wie eine zweite Familie. Wenn man bedenkt, dass ich die meisten Eltern der jetzigen Kita-Kinder auch schon verköstigt habe, dann ist klar, dass hier eine freundschaftliche Atmosphäre herrscht. Wir machen hier alles mit Herz. Jeder kennt jeden, was sich besonders gut auswirkt, wenn es um Hilfen bei Festen und Spendenaufrufen wie zuletzt für unsere neue Schaukel geht. Irgendein Elternteil steht bereit“, weiß Martina Neumann.

In der Freizeit fährt sie Rad

Wenn sie in einigen Jahren in den Ruhestand gehen wird, will sie noch mehr Zeit mit ihrem Mann mit Radfahren verbringen. Schon jetzt sind die beiden oft mit ihren Drahteseln unterwegs, auch im Urlaub. Und dann gibt es ja noch die drei Enkelkinder. „Aber ich brauche auch Freiraum für mich. Ich bin in der Breitensportgruppe Ketzin dabei und wirke im Heimatverein Etzin mit. Das will ich möglichst auch künftig machen.“

Auf jeden Fall will Martina Neumann den 70. Geburtstag der Etziner Kita noch als Köchin erleben. Der ist in zwei Jahren.

Von Jens Wegener