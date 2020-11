Etzin: Geheimnis im Tagebuch führt nach Frankreich

Etzin

30 lange Jahre vergingen, ehe sich der Berliner Regisseur, Schauspieler und Sprecher Gregor Höppner (61) endlich traute, die bis dahin mit einem blauen Band zusammengeschnürten Tagebücher seiner Mutter zu lesen. „Darin tauchte mehrmals der Name Ramette auf, kein Vorname, kein Alter, keine Adresse, nichts weiter. Seltsamerweise beginnen die gefundenen Aufzeichnungen mit der Seite acht“, erzählte er bei seinem Besuch in Etzin. Dorthin sei seine Mutter Luzie mit ihrer kleinen Tochter Angela, damals fast zwei Jahre alt, im Jahre 1943 evakuiert worden. „Das machte mich neugierig, wer war dieser Ramette“, fragte sich Höppner damals.

Als Kriegsgefangener in Deutschland

Sein langjähriger französischer Kollege und Freund aus Köln, Patrice Cuvier (71), meinte, dass das ein französischer Name sein könnte und versprach zu helfen. Klar war, wenn er als Franzose 1943 in Etzin war, dann nur als Kriegsgefangener. Der Anfang sei einfach gewesen, blickte Patrice Cuvier bei ihrem gemeinsamen Besuch in Etzin zurück.

Kopien des Dokumentes des ehemaligen Kriegsgefangenen Charles Ramette im Archiv im französischen Caen mit dem Vermerk Etzin. Quelle: Wolfgang Balzer

Im Internet gäbe es eine Liste mit allen französischen Gefangenen in Deutschland, darunter 35 Ramette, mit Geburtstag, Einheit und Stammlager. Aber Etzin war kein Stammlager. Die schriftlichen Antworten auf Cuviers diesbezügliche Fragen aus den französischen Departements auszuwerten, bedurfte viel gemeinsamer Zeit. Beide fragten sich immer wieder, warum erwähnte Gregor Höppners Mutter ihn im Tagebuch, könnte sie ihn getroffen haben? Es gab auch ein Stammlager IIIA, das für die Verteilung der Kriegsgefangenen in örtliche Gefangenenlager westlich von Berlin zuständig gewesen ist, fand Höppner heraus. Aber gab es in Etzin ein solches Gefangenenlager?

Eine Zeitzeugin erinnert sich

Einen Schritt weiter half schließlich Zeitzeugin Gertrud Schädel vor Ort in Etzin. Sie versicherte, dass es französische Kriegsgefangene im Ort gab und diese in einem Saisonarbeiterhaus am Abzweig der Straße Zur Siedlung untergebracht waren. Langsam wuchs die Wahrscheinlichkeit, dass Ramette in Etzin gewesen sein könnte.

Die alten Unterkünfte stehen heute nicht mehr Quelle: Repro: Balzer

Nach ihrer Evakuierung aus Berlin war Höppners Mutter im ehemaligen Etziner Landgasthaus ziemlich am Ende der Straße in Richtung Nauen untergebracht. Das Haus existiert heute nicht mehr, auch das unweit davon entfernte Saisonarbeiterhaus ist irgendwann abgerissen worden. Darin stimmen die Aufzeichnungen von Höppners Mutter und von Frau Schädel überein.

Luftbilder und Adressbücher verglichen

Die Luftbildaufnahmen der britischen Armee von Etzin aus dem Jahre 1945 und die aktuellen von Google Earth lassen sich ausgezeichnet vergleichen und bestätigen, dass es die genannten Gebäude gab und dass sie heute nicht mehr existieren. Aber warum erwähnte Luzie Ramette mehrfach, wie und wo lebte er vor seiner Gefangenschaft und nach seiner Befreiung? War er überhaupt in den Jahren 1940 bis 1945 in Etzin in Gefangenschaft? Patrice Curvier stöberte ein Etziner Adressbuch von 1936 auf. Vier Familien wohnen noch heute in den gleichen Häusern, recherchierte er. Leider habe ihm niemand von ihnen auf seiner Suche nach Ramette weiterhelfen können, bedauert er. Bis 2018 hatten die beiden noch immer keine heiße Spur, wollten aber auf keinen Fall aufgeben.

Recherche in Paris und Caen

Nach einer langen aber ergebnislosen Recherche in Paris fuhren Höppner und Cuvier gemeinsam in das Zentralarchiv nach Caen in der Normandie und suchten im dortigen Zentralarchiv für ehemalige Kriegsgefangene. Aber wie in den Karten von zwei Millionen Kriegsgefangenen zwischen 1940 und 1945 jemanden zweifelsfrei finden, von dem nur der Familienname bekannt ist? „In Caen wurde uns eine Kiste mit rund 200 Karten mit dem Namen Ramette übergeben. Wir haben alle gemeinsam nach der Wahrscheinlichkeit von deren Kriegsgefangenschaft in Etzin durchgesehen“, sagte Cuvier.

Von Luckenwalde nach Etzin

Zwei Tage hätten sie für die Recherche in Caen eingeplant. Nach einer ersten Recherche hätten sie etwa 30 dreiteilige Karten, jeweils in beige, orange und grün, in die engere Wahl genommen, fotokopiert und abends auf dem Tisch verteilt erneut gründlich durchgesehen. So lasen sie unter anderem auch die Karte eines gewissen Charles Jules Ramette, geboren am 27. Oktober 1909 in Paris, Dekorateur, Zeichner und Kunsttischler. Noch 1940 geriet der Obergefreite im „100. Infanterie-Regiment-Depot“ in Epinal in Gefangenschaft und wurde in das Stammlager IIIA in Luckenwalde überstellt. Eine heiße Spur? Plötzlich habe er auf einer Rückseite einen kleinen mit Handschrift eingetragenen Vermerk „letztes Lager Etzin“ entdeckt.

Die große Liebe in schwerer Zeit

Das wäre sowohl Zufall und Glück gleichzeitig gewesen, erinnert sich Patrice Cuvier. „Ich war fassungslos, voller Emotionen und auch erleichtert“, erinnerte sich Gregor Höppner. Soldat Ramette mit Vornamen Charles existierte und war in Etzin! Nach und nach sei ihm klar geworden, was geschehen war. „Es war in diesen schweren Zeiten die große Liebe zwischen meiner Mutter Luzie und dem Kriegsgefangenen Charles Ramette“, sagte Gregor Höppner noch immer voller Emotionen. Also fast auf den Tag genau 80 Jahre nach dem Tag, nachdem die ersten Kriegsgefangenen Franzosen in Etzin eingetroffen wären.

Fünf Jahre später im Mai 1945, auch die Etziner Kriegsgefangenen sind befreit, begibt sich Charles Ramette mit der jungen Frau und ihrer kleinen Tochter auf den noch immer gefährlichen Weg in Richtung Frankreich. Unterwegs pflückt er Flieder für Luzie. Diese zärtliche Geste beschreibt sie später in ihrem Tagebuch. In Braunschweig trennen sich ihre Wege, er begibt sich nach Frankreich, sie bleibt in Deutschland.

Doch damit ist die Recherche der beiden Freunde und Kollegen noch nicht zu Ende. Die Kette von Zufällen setzt sich fort.

Kontakt zu Familienmitgliedern in Südfrankreich

„Wir waren an seiner Pariser Adresse und fanden heraus, dass Charles Ramette später nach Südfrankreich ging, im Alter von 94 Jahren starb und mit seiner Frau auf dem alten Friedhof Montreuil begraben ist. Mitarbeiter im Rathaus sagten zu, ein Schreiben an den Rechteinhaber der Grabstätte weiterzuleiten“, erzählte Gregor Höppner.

Patrice Cuvier, Gregor Höppner und Klaus Brosig (von links) an der Begräbnisstelle französischer Kriegsgefangener auf dem Etziner Friedhof. Quelle: Wolfgang Balzer

Etwas später erlebte er so etwas wie ein Wunder. Klaus Brosig, ehemaliger Etziner Pfarrer, fand auf dem Dachboden ein Dokument aus dieser Zeit. Es ist eine Liste von zivilen und militärischen Opfern, die während des Krieges auf dem kleinen Etziner Friedhof begraben wurden. Auf dieser Liste sind auch zwei Franzosen erwähnt.

Die Mitarbeiter des französischen Rathauses hatten Wort gehalten und die Dokumente des Begräbnisses an einen dort registrierten Verwandten weitergeleitet. Aus Südfrankreich meldete sich daraufhin ein Cousin von Charles Ramette und schickte an Gregor Höppner Kopien der in seinem Besitz befindlichen Dokumente von Charles Ramette, unter anderem mit dem Foto eines jener Begräbnisse, das Pfarrer Brosig erwähnte, sogar die von Ramette geschriebene und gehaltene Trauerrede war dabei.

Den Gefangenenalltag dokumentiert

In den zugesandten Unterlagen auch die Kopie eines Notizbuches von Ramette, insgesamt 130 Seiten, mit fester Schrift und mit Bleistift geschrieben. So schließt sich langsam der Kreis der Informationen, von dem Jahre zuvor nichts weiter als ein merkwürdiger Familienname im Tagebuch seiner bereits 1970 verstorbenen Mutter bekannt war. Der noch junge Charles Ramette dokumentierte von Tag zu Tag den Gefangenenalltag, beschrieb die Kälte, das Essen, das nicht immer gut gewesen sei, die Gedanken über die Trennung von der Familie und zeichnete auch ein noch heute vorhandenes detailliertes Bild des Raumes im Saisonarbeiterhaus, in dem er untergebracht war.

Suche nach weiteren Informationen

„Ich werde über diese ereignisreichen Jahre und die kurze Liebe meiner Mutter im kriegsgeschüttelten Etzin ein Buch schreiben“, kündigte Gregor Höppner an. Er ist sich sicher, dass im Ort oder auch in den Nachbarorten noch Fakten über die Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg bekannt oder dokumentiert sind. Er bittet sehr um entsprechende Informationen und ist auch bereit, entsprechende Gespräche vor Ort zu führen.

