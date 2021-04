Etzin - MAZ-Ortsteilserie: Was die Etziner an ihrem Dorf lieben und was sie nervt

Der kleinste Ketziner Ortsteil ist mit seinen aufwändig gestalteten Erntefesten bekannt geworden. Aber Etzin punktet auch mit einer Badestelle und einer Mehrzweckhalle. Nur Radwege gibt es nicht.