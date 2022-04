Etzin: Wie Hermes auf die steigenden Energie- und Spritpreise reagieren kann

Etzin

Täglich rollen etwa 400 Lkw und Transporter ins Hermes-Logistikzentrum in Etzin oder gehen von dort auf Tour, um Waren zu den Kunden oder Zwischenlagern zu bringen. „Wir sind in der Kapazität jetzt etwa bei 320 000 Paketen pro 24 Stunden“, erklärte Standortleiter Konstantin Velten am Montagabend den beiden Gästen aus der Politik.

Christian Görke, Bundestagsabgeordneter aus Rathenow und Sprecher für Finanzpolitik der Linksfraktion, und Andrea Johlige, Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der Kreistagsfraktion Die Linke/Die Partei, sind derzeit auf einer Energietour quer durch Brandenburg unterwegs, „um sich bei den Unternehmen und den Menschen vor Ort, ein Bild von den Auswirkungen der Preissteigerungen zu machen und Lösungen zu diskutieren.“ Die erste Station war Hermes im Havelland.

Hochbetrieb bei Hermes in Corona-Zeiten

Dort herrscht nicht erst seit dem Corona-Ausbruch Hochbetrieb. An sechs Tagen wird rund um die Uhr gearbeitet, um das Warenaufkommen zu bewältigen. „Der Onlinehandel hat in den letzten zwei Jahren enorm zugenommen, wovon natürlich auch wir als Logistiker profitieren“, sagte der Manager der Hermes Area-Berlin Henrik Wetterau. Standortleiter Konstantin Velten ergänzte, dass in Etzin ein Plus von 20 Prozent in der Coronazeit zu Buche geschlagen habe.

Standortleiter Konstantin Velten. Quelle: Jens Wegener

Auch intern habe die Pandemie sich ausgewirkt auf die Arbeitsweisen vieler der 220 Mitarbeitenden. „Wir haben praktisch von heute auf morgen organisieren müssen, dass Leute im Homeoffice arbeiten können. Aber es hat funktioniert“, so Wetterau.

Mit den Ukraine-Kriegsfolgen hat Hermes zu kämpfen

Inzwischen aber hat das Unternehmen Hermes mit den Folgen des Krieges in der Ukraine, mit den Preissteigerungen beim Kraftstoff und bei Energie stark zu kämpfen. Auch die Lieferengpässe bei vielen Waren würden sich bemerkbar machen. Wie hoch die Mehrausgaben für Diesel im Fuhrpark sind, wollte den Manager nicht verraten, aber klar sei: „Wenn der Dieselpreis von 1,30 Euro auf 2 Euro und mehr steigt, kann sich jeder ausmalen, was das bedeutet.“

Von Etzin aus werden die Pakete vor allem im Bereich Berlin-Brandenburg aber auch in andere Teile Deutschlands ausgeliefert. Alle großen Online-Händler wie Otto, Amazon oder Zalando gehören zu den Kunden von Hermes.

Einige E-Ladesäulen gibt es im Etziner Standort. Quelle: Jens Wegener

Lastenräder liefern in Berlin die Ware aus

Einige Konsequenzen hat Hermes bereits im Vorjahr gezogen: Am Standort Etzin wurden einige E-Ladesäulen aufgebaut, wo die elektrisch angetriebenen Transporter „tanken“, die die Waren auf kürzeren Strecken ausliefern. „Und in Berlin sind zum großen Teil jetzt Lastenräder unterwegs, die zwar kleinere Mengen transportieren, dafür aber nicht im Stau stehen und keinen Diesel verbrauchen“, so Henrik Wetterau.

Aus Sicht von Christian Görke hat die Bundesregierung in Bezug auf die rasant steigenden Energie- und Spritpreise nicht ausreichend reagiert. Viele Unternehmen, besonders im Bereich der produzierenden Industrie und der Logistik, würden zusehends in Schwierigkeiten geraten. „Das Entlastungspaket reicht nicht und hat eklatante Lücken. Jetzt rächt sich, dass wir beim Thema Verkehrswende weiterhin im Schneckentempo unterwegs sind. Hätten wir bereits den Halbstundentakt beim RE4, oder eine reaktivierte Bahnstrecke Ketzin-Wustermark, wäre ein Umstieg in den ÖPNV für viele Menschen im Havelland eine ernsthaftere Option", sagte Christian Görke.

ÖPNV-Anbindung in Etzin soll verbessert werden

Und Andrea Johlige ergänzte: „Für einige Unternehmen sind die steigenden Energiepreise existenzbedrohend. Besonders die verarbeitende Industrie, wie die chemische Industrie in Premnitz, aber auch Logistiker wie Hermes in Ketzin, sind besonders betroffen. Dabei stehen auch Arbeitsplätze im Havelland auf dem Spiel.“

Etwa 320000 Pakete werden in Etzin täglich umgeschlagen. Quelle: Hermes

Ein Aspekt, der Unternehmen wie Hermes langfristig helfen könnte, so Görke, sei der ÖPNV. Die jetzige Anbindung des Standortes Etzin sei „eine Katastrophe“, weil die Mitarbeiter zu den Schichten nicht mit dem Bus ankommen würden, so Henrik Wetterau. Görke und Johlige sicherten zu, den Kontakt zur Havelbus Verkehrsgesellschaft herzustellen, um über Lösungen zu sprechen. Womöglich ähnlich wie in den Güterverkehrszentren Wustermark und Brieselang, wo sich Unternehmen wie Amazon an der Finanzierung einer Buslinie beteiligen.

Bürgersprechstunde für Havelländer online

Außerdem wäre für die Hermes-Mitarbeiter eine Bahnanbindung praktikabel, zumal die Gleise fast vor den „Haustür liegen“, wie Christian Görke sagte. „Die Reaktivierung der Strecke Wustermark-Ketzin muss früher kommen als 2030. Vielleicht hilft es, wenn große Unternehmen und Arbeitgeber wie Hermes oder Mosolf den Druck erhöhen.“

Christian Görke und Andrea Johlige bieten eine Energiesprechstunde für Bürgerinnen und Bürger im Havelland an. Ob beim Thema Stromrechnung, Preise der Lebensmittel, oder das Thema Mobilität, alle Fragen und Hinweise zum Thema Energie und Preisentwicklung sind willkommen. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, erfolgt diese per Videokonferenz. Den Link zur Teilnahme gibt es nach einer Mail an: christian.goerke@bundestag.de. Die Sprechstunde beginnt online am 14. April um 16.30 Uhr.

Von Jens Wegener