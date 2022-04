In Falkenrehde bedeutet die Freiwillige Feuerwehr weit mehr als nur Alarme, Rettungseinsätze und Ausbildungsdienste. Die eingeschworene Truppe packt überall dort mit an, wo Hilfe Not tut. Ihr Gerätehaus ist zudem vermutlich das einzige in Brandenburg, welches einen Rollstuhllift fürs Obergeschoss hat.