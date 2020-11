Falkenrehde: Diebe stehlen Werkzeug aus Transporter

Falkenrehde

In einen in der Potsdamer Allee in Falkenrehde auf einem Parkplatz abgestellten Kleintransporter sind bisher unbekannte Täter in der Nacht von Montag zu Dienstag (10. November) eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte bemerkte der Fahrer dies erst, als er am nächsten Tag an seinem Arbeitsort ankam. Dort fiel ihm auf, dass mehrere Werkzeuge und weitere Gegenstände aus dem Transporter gestohlen wurden. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls auf. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 1500 Euro beziffert, die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline