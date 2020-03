Ehl-Plastersteine sind deutschlandweit gefragt

Falkenrehde

Etwa 3000 bis 4000 Quadratmeter Pflastersteine in verschiedenen Farben werden täglich am Standort Falkenrehde des Unternehmens Ehl produziert. Dazu kommen Pflanzringe, Terrassen- und Gehwegplatten. Auf Betonprodukte für den Garten- und Landschaftsbau hat sich die Firma Ehl spezialisiert. „Wobei wir den Beton hier in Falkenrehde selbst herstellen“, sagt Regionalvertriebsleiter Andreas Gräfe. In vielen Grundstückseinfahrten und auf Terrassen auch im Havelland sind die Steine „Made in Falkehrehde“ zu finden. „Relativ neu ist das Voltana-Pflaster, das wir in 14 Steinformaten anbieten“, erklärt Gräfe.

Noch ist Winterpause

Im Moment jedoch stehen die Bänder still in Falkenrehde. Das hat allerdings nichts dem Corona-Virus zu tun, wie der Regionalvertriebsleiter erklärt: „Wir sind an diesem Standort noch in der Winterpause.

Blick auf das Firmengelände in Falkenrehde Quelle: Jens Wegener

Das bedeutet: Alle Maschinen und Anlagen werden überprüft, gewartet, wenn nötig repariert. Die Produktion von Pflastersteinen läuft demnächst aber auch hier wieder an.“

Erst vor wenigen Wochen hatte das 1976 gegründete Unternehmen Ehl, das seit 1995 auch in Falkenrehde einen Standort betreibt, Grund zur Freude. In einer Online-Umfrage wählten 6000 Gartenbesitzer, Garten-Fans und Schrebergarten-Enthusiasten in Deutschland die Ehl AG zu einer der „Top Marken Garten 2020“. „Wir gehören in der Kategorie Garten- und Terrassenbau, Unterkategorie Baumaterialien, mit 94 von 100 Punkten zu den Siegern. Darauf sind wir stolz“, so Andreas Gräfe.

Beratung vor Ort möglich

Die Ehl-Produkte gehen vor allem an den Fachhandel und Großkunden. „Aber wir beraten auch jeden Garten- oder Hausbesitzer, wenn es um Steine oder Pflanzringe geht. Das kann per Telefon erfolgen oder die Leute kommen freitags nach Falkenrehde und können sich vor Ort die Produkte ansehen“, so Gräfe. Ausgeliefert werden die Produkte bis vor die Haustür.

Einige Produkte sind draußen ausgestellt. Quelle: Jens Wegener

Lehrlinge werden gesucht

Zum Ehl-Team Falkenrehde gehören 16 Mitarbeiter im produzierenden und sechs im kaufmännischen Bereich, die fast alle aus der Umgebung von Ketzin/ Havel kommen. Zudem gibt es im Dyrotzer Ring in Wustermark ein Vertriebsbüro von Ehl, wo fünf Leute arbeiten. „Diese Zahlen sind über die Jahre etwa gleichgeblieben. Nur bei den Azubis schwankt es immer etwas. Im Moment haben wir keine Lehrlinge, in diesem Jahr wollen wir aber wieder ausbilden“, erklärt Andreas Gräfe. Erste Bewerbungen würden schon vorliegen für die Berufe Industriekaufmann und Maschinen-und Anlagenbediener. Die Bewerbungsphase läuft, junge Leute können sich direkt an das Unternehmen wenden.

Die Firma Ehl zählt in der Stadt Ketzin/ Havel neben dem Auto-Dienstleister Mosolf und dem Logistiker Hermes zu den großen Betrieben.

Von Jens Wegener