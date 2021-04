Falkenrehde

Dem nach der Kommunalwahl im Mai 2019 gebildeten Ortsbeirat Falkenrehde gehören neben der Vorsitzenden Bärbel Recknagel auch deren Vorgängerin Gisela Drehmel sowie Karl-Heinz Konrad (alle Freie Wähler Falkenrehde) an. Bärbel Recknagel war bereits früher in der Ketziner Kommunalpolitik und in Falkenrehde aktiv. Heute ist die 58-Jährige auch Mitglied im Ketziner Finanzausschuss.

Was hat sich seit Ihrem Amtsantritt vor knapp zwei Jahren in ihrem Ortsteil verändert?

Bärbel Recknagel: Wie überall, ist es auch in Falkenrehde still geworden, die letzte Feier war Weihnachten 2019, seitdem ist das Dorfgemeinschaftshaus mit kurzen Unterbrechungen geschlossen. Trotz Corona hat sich ein bisschen was getan, wie meist in Falkenrehde getragen von den Vereinen in Zusammenarbeit mit dem Ortsbeirat. Vor allem im Sommer zwischen den Lockdowns konnte an der frischen Luft einiges geschafft werden. Die Seniorinnen und Senioren brachten die Bocciabahn und die Sitzecke vor dem Hintereingang in Ordnung, der Angelverein kümmerte sich um den Havelkanal und schlug die Feuerwehr beim Angelwettbewerb um Längen. Die Herrenmannschaft des Vereins Fal-Ke absolvierte wegen Corona die Heimspiele in Falkenrehde. Der Verein hat mit Sponsorenhilfe das Kassenhäuschen runderneuert. Ebenso gab es einige wenige Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus und die Ende 2019 angeschaffte Leinwand eingeweiht. Im Saal zeigt Marlis Conrad, eine ortsansässige Malerin und Grafikerin, eine Auswahl ihrer Werke.

Welche Wünsche und Ziele haben Sie für Ihren Ortsteil für 2021?

Auf dem letzten Dorffest 2019 konnten wir für den Bürgerhaushalt 2020, der wie der gesamte Haushalt zeitweise gesperrt war, ausreichend Stimmen für Spielgeräte auf dem Platz am Uetzer Weg sammeln. Die neuen Spielgeräte müssen endlich her. Sie sollten 2021 aufgestellt werden. Ich würde mir wünschen, dass die beiden Kitas in Falkenrehde, die wie alle Einrichtungen unter Coronabedingungen zu leiden hatten, wieder einen geregelten Betrieb anbieten können und insbesondere Eltern, die zudem Schulkinder zu betreuen haben, entlasten können. Für den Sommer hoffen wir auf Freiluft-Gelegenheiten und dass die Freiwillige Feuerwehr, die Vereine und Einrichtungen ohne Schaden aus dem Lockdown kommen.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung? Was kann man verbessern?

Natürlich kann keiner mit den Rahmenbedingungen zufrieden sein, finanziell und mit den Einschränkungen der Technik und der Pandemie. Auf diesem Hintergrund leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertvolle Unterstützung für die Ortsbeiräte und helfen bei der Lösung anstehender Fragen und Vorhaben. Danke dafür.

Von Jens Wegener