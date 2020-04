Ketzin/Havel

Auf dem Gelände der Oberschule Ketzin wurden offenbar am vergangenen Wochenende an eine Tischtennisplatte Symbole verfassungswidriger Organisation sowie Runen aufgemalt. Zudem sind Teile der Fassade unleserlich bemalt und an der Eingangstür der Schule schwarzer Farbstreifen aufgesprüht worden. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

Von MAZonline