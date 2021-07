Feuerwehr sucht nach einer Person im Havelkanal bei Falkenrehde

Falkenrehde

Zu einem komplizierten Einsatz wurden die Feuerwehren aus Falkenrehde und Ketzin/Havel am späten Samstagabend gerufen. Gemeldet worden war gegen 21.50 Uhr, dass sich eine Person im Havelkanal befinden soll.

Wenige Minuten später waren die Falkenreder Feuerwehrleute vor Ort an der Havelbrücke, auch die Ketziner Kameraden rückten an. Einsatzleiter Peter Drehmel aus Falkenrehde sagte gegenüber der MAZ: „Nach gut 45 Minuten haben wir noch niemanden gefunden. Die Suche werde aber noch fortgesetzt.“ Auch die Polizei war vor Ort, sowohl an Land als auch mit einem Hubschrauber in der Luft. .

Von Jens Wegener