Feuerwehr warnt: In Ketzin wird das Löschwasser knapp

Ketzin/Havel

Die Lage ist nicht bedrohlich, aber ernst. So lässt sich die Situation bezüglich des Brandschutzes in der Havelstadt Ketzin beschreiben. Eine inzwischen unzureichende Zahl von dauerhaft nutzbaren Löschwasserbrunnen im gesamten Stadtgebiet, damit verbunden die erforderliche Anschaffung kleinerer Löschfahrzeuge, zu wenig Atemschutzträger in den Ortswehren und ein Anbau- und Neubaubedarf bei den Gerätehäusern in Ketzin, Etzin und vor allem in Paretz.

Stadtwehrführer Steffen Vogeler, seit Mitte des Jahres auch hauptamtlicher Gerätewart in der Ketziner Feuerwehr, hat den Ketziner Stadtverordneten vor Augen geführt, welche dringenden Aufgaben es zu lösen gilt, nicht nur, aber auch von den politischen Verantwortlichen in der Havelstadt.

Prekäre Situation in Tremmen und Etzin

Der jetzt verabschiedete neue Gefahrenabwehrbedarfsplan für die nächsten fünf Jahre sieht einen Investitionsbedarf im Brandschutz von etwa 3,2 Millionen Euro vor. Diese Summe aufzubringen, möglichst viele Fördermittel zu ergattern, wird für die Stadtverwaltung eine Herausforderung. Zumal mit dem beiden künftigen Wohngebieten „Baumschulwiese“ und „Zuckerfabrik“ die Anforderungen an die Feuerwehren nicht geringer werden.

Das Feuerwehrdepot Paretz ist nur angemietet, deshalb ist ein Umbau schwierig. Quelle: Privat

Die Personalstärke der Ketziner Wehren ist mit 116 aktiven Kameraden gegenüber 2019 konstant geblieben. Aber der Teufel steckt im Details, wie Steffen Vogeler erklärt: „Prekär ist die Lage in den Ortsfeuerwehren Tremmen und Etzin. In Etzin wird sich die Altersstruktur langfristig bedenklich auswirken. Möglich wäre die organisatorische Zusammenlegung beider Ortsfeuerwehren zu einer Einheit, gleichzeitig würde damit eine qualifizierte, gemeinsame Ortswehrführung möglich sein.“

Atemschutzträger fehlen

Er appelliert an die Verwaltung, bei weiteren Neueinstellungen ausgebildete Feuerwehrleute zu berücksichtigen, um eine höhere Tagesbereitschaft der Ketziner Kameraden zu erreichen. „Das wurde in 2020 schon mehrfach gemacht. Wir sind auf einem guten Weg, aber: Dringend verbesserungsbedürftig ist auch die Verfügbarkeit von Atemschutzgeräteträgern. Viele Kameraden bestehen die ärztliche Untersuchung nicht mehr, meistens wegen mangelnden Fitness.“

Und das, obwohl die Voraussetzungen gar nicht so schlecht sind. Für den Dienstsport stehen seit 2013 die Turnhalle und der Sportplatz zur Verfügung, in der Saison kann das Strandbad genutzt werden. In den Wintermonaten das Schwimmbad in Brandenburg an der Havel. Im Moment gibt es in Ketzin zwölf, in Paretz 13, in Etzin vier, in Falkenrehde sechs und in Tremmen einen Kameraden, die Atemschutzgeräte beim Brandeinsatz tragen dürfen.

Der Fuhrpark ist modern

Um drei erhöht hat sich die Zahl der Mitglieder in den Jugendfeuerwehren gegenüber 2019. „Sollte der positive Trend anhalten, müssten wir aufgrund von Problemen der Unterbringung und Organisation der Ausbildung Wartelisten angelegen, um die vorhandenen Kapazitäten zu nutzen“, sagt Vogeler.

Stadtwehrführer Steffen Vogeler Quelle: Jens Wegener

Als grundsätzlich „modern“ und zeitgemäß“ bewertet der Stadtwehrführer den Fuhrpark der Ketziner Wehren mit zwölf Fahrzeugen und zwei Booten. Lediglich ein Tanklöschfahrzeug stammt noch aus DDR-Zeiten. Trotzdem besteht Handlungsbedarf, weil „die örtlichen Gegebenheiten in den Wochenendsiedlungen, unter anderem am Brückenkopf, den Einsatz kleinerer Löschfahrzeuge erfordern. So seien für die Ortsfeuerwehren Ketzin und Paretz je ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser nötig.

Brunnen sind nicht uneingeschränkt nutzbar

Auch in Falkenrehde müsse künftig ein Tanklöschfahrzeug verfügbar sein, denn in der Region werde das Löschwasser knapp. „Auf Grund der zunehmenden Trockenperioden sind etwa die Hälfte der zehn Löschwasserbrunnen nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr nutzbar“, sagt Steffen Vogeler und ergänzt: „Der Löschwasservorrat muss oberste Priorität haben.“

Einiges zu tun gibt es an den Gerätehäusern. Bereits beschlossen und geplant ist der Anbau an das Depot in Ketzin. Von dort aus erfolgt auch die gesamte Koordinierung der Einsätze im Katastrophenfall. „Der Neubau einer Fahrzeughalle und der Umbau des Altbestandes der Umkleidemöglichkeiten und Lagerflächen müssen dringend erfolgen. Dazu ist der Standort mit Notstrom zu versorgen“, fordert Vogeler.

Umbau oder Neubau in Paretz

In Etzin steht der Bau eines weiteren Stellplatzes für ein Einsatzfahrzeug an, in Falkenrehde und Tremmen sind Werterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Größter Brocken ist das gemietete Gerätehaus in Paretz. Es laufen Gespräche mit dem Gebäudeeigentümer des jetzigen Depots über die langfristige Sicherung des Standortes. Sollte es nicht gelingen, gebe es aus Sicht der Stadtwehrführung nur die Möglichkeit eines Neubaus, „der Platz für die Einsatztechnik, Umkleidemöglichkeiten und einen kleinen Schulungsraum bietet“, so Steffen Vogeler.

Diese Meinung vertritt auch die Firma Forplan aus Bonn, die unter anderem den Ist- und Soll-Zustand der Ketziner Wehren bewertet und in dem Gefahrenabwehrbedarfsplan festschrieben hat. Im dem neuen Plan festgeschrieben sind zudem Handlungsempfehlungen, um die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehrleute zu erleichtern.

So sollte eine Alarmierungs-App eingerichtet werden, ein Löschwasserkonzept erstellt, eine Verwaltungssoftware beschafft werden, die die Einsätze und Inventarisierung der Gerätschaften sicherstellt. Und jede Ortsfeuerwehr soll eine Wärmebildkamera haben.

Von Jens Wegener