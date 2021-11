Fischerfest und Kita-Schließzeiten: Worüber die Ketziner Stadtverordneten noch entscheiden

Ketzin/Havel

Die Signale für das Ketziner Fischerfest 2022 stehen auf hellgrün. Ob die Farbe auf dunkelgrün wechselt, entscheidet sich Montag ab 18 Uhr im Bürgersaal. Dann befinden die Stadtverordneten in öffentlicher Sitzung über einen Zuschuss von 10 000 Euro an den Veranstalter Coex. Ohne diese finanzielle Hilfe, so hatte Coex-Geschäftsführer Eberhard Heieck gegenüber der Stadtverwaltung angekündigt, müsste das Fischerfest auch 2022 ausfallen.

825-Jahr-Feier steht auch an

Das zu verhindern, haben sich die Stadtverordneten quer durch alle Fraktionen offenbar vorgenommen. Denn in allen Ketziner Fachausschüssen hatten sich die Mitglieder dafür ausgesprochen, die Summe bereit zu stellen. Zuletzt gab es im Hauptausschuss ein einstimmiges Ja. „Ich gehe davon aus, dass in der Stadtverordnetenversammlung ein ähnliches Ergebnis zustande kommt“, sagt Bürgermeister Bernd Lück (FDP). Zumal es sich um das 30. Fischerfest handele und die Stadt parallel dazu an dem Augustwochenende ihren 825. Geburtstag feiern wolle, so Lück.

Selbst wenn die 10 000 Euro freigegeben werden, eine Garantie für das Fischerfest 2022 bedeutet es aber noch nicht. Zum einen können Bestimmungen im Zuge der Pandemie noch einen Strich durch die Rechnung machen, zum anderen kann der Veranstalter Coex erst jetzt beginnen, Künstler, Schausteller, Händler, Sicherheitspersonal und Technik zu ordern.

Spannend wird es Montagabend für viele Eltern und deren kleine Kinder, wenn über die künftigen Schließzeiten der Kitas beraten wird. Fest steht, die kommunalen Einrichtungen inklusive Hort sollen ab 2023 in den Sommermonaten zwei statt ursprünglich drei Wochen zu machen. „Die Frage, welche zwei Wochen von den sechswöchigen Ferien betroffen sind, wollen wir in einer erneuten Elternbefragung klären“, sagt der Bürgermeister. Das werde umgehend nach der Abstimmung der Stadtverordneten Montagabend in die Wege geleitet und noch in diesem Jahr erfolgen.

Regelung soll vier Jahre gelten

Dabei einbezogen werden, wenn gewünscht, auch die ASB-Kita in Etzin und der evangelische Kindergarten in Ketzin. Die letzte Ferienwoche vor dem Schulbeginn sollen die Kitas möglichst geöffnet sein. Unabhängig welche Schließzeiten dann beschlossen werden, „diese Regelung wird dann mindestens für vier Jahre gelten“, so Bernd Lück.

Der Argumente von Oliver Musshoff, Geschäftsführer der Marktfrüchte GmbH Ketzin, zu den möglichen Fotovoltaik-Freiflächenanlage im Gebiet um Ketzin-Knoblauch haben bei vielen Stadtverordneten ein Umdenken bewirkt. Noch im Bauausschuss waren die Anfragen von potenziellen Investoren, die auf einer Fläche von 8,8 Hektar solchen Solaranlagen aufstellen wollen, grundsätzlich und mehrheitlich positiv beantwortet worden. Zumal sich besagtes Gebiet innerhalb des gültigen Bebauungsplanes „Renergiefarm Knoblauch“ befindet. Die Grünen hatten Bedenken, weil für die Fotovoltaikanlagen womöglich Bäume weichen müssen.

Bodenwerte sind überdurchschnittlich hoch

„Jetzt hat sich ein anderes Bild ergeben“, erklärt der Ketziner Bürgermeister. Besagte Flächen, die im Besitz der Bodenverwertungs- und verwaltungs GmbH (BVVG) sind und von der Marktfrüchte GmbH gepachtet wurden, „haben eine überdurchschnittliche Bodenqualität, die der Landwirtschaft verloren gehen würden“, erklärt Bernd Lück. Außerdem habe Oliver Musshoff alternative Standorte für Solaranlagen vorgeschlagen.

Mit der Folge, dass die Mitglieder des Ketziner Hauptausschusses einstimmig das Ansinnen der Investoren abgelehnt haben. „Vom Grundsatz her wird Fotovoltaik im Freiland unterstützt, aber die Standorte müssen sorgsam ausgewählt werden“, so der Bürgermeister.

Von Jens Wegener