Freiflächen-Fotovoltaik: Etzin für kleineren Solarpark

Etzin

Ja, die Etziner können sich grundsätzlich damit anfreunden, wenn in Teilen ihrer Gemarkung ein großer Freiflächen-Solarpark entsteht. Aber sie knüpfen ihre Zustimmung an einige Bedingungen, wie Ortsvorsteherin Nicole Fritz die Ortsbeiratssitzung von Dienstagabend zusammenfasst: „Wir möchten eine wesentlich kleinere Fläche als die vom Investor angestrebten 80 Hektar auf Tremmener und Etziner Gemarkung. Wir fordern, dass die dort vorhandenen Biotope ausreichend geschützt werden und der Abstand der Module deutlich größer als 25 Meter ist. Und wir möchten als Ketziner Ortsteil auch finanziell von dem neuen Solarpark partizipieren.“ Diese Position vertreten nicht nur die drei Ortsbeiratsmitglieder, sondern auch die Mehrheit der 18 Bürger, die zur Sitzung ins Feuerwehrgebäude gekommen waren.

Biotope sollen besser geschützt werden

Angrenzend an das Gewerbegebiet Etzin plant die Kronos Solar Projects GmbH aus Leipzig die Freiflächenanlagen, die grünen Strom erzeugen sollen. Im Ketziner Bauausschuss hatte es im Dezember grünes Licht gebeben, einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan zu fassen. Wenngleich auch dort über die Größe von 80 Hektar keine einheitliche Meinung existierte.

Damals wie am Dienstag in Etzin brachte Stadtverordnete Jamila Wichniarz (Grüne), die im Naturschutzbund engagiert ist, ihre Kritikpunkte an, die vor allem naturschutzrechtliche Belange betreffen. Der Etziner Landwirt Frank Zöllner will seine Flächen nicht für Solarmodule zur Verfügung stellen. Er sagt: „Die landwirtschaftlich genutzten Flächen werden immer weniger. Wir sollen dort doch Lebensmittel produzieren und nicht Solarmodule aufstellen.“ Die Etziner hätten die großen Ansiedlungen von Mosolf und Hermes, eine Mülldeponie und einen Haufen Windkraftanlagen vor der Nase. Und nun sollen auch noch Solarmodule in Größenordnungen in die Landschaft. „Die Dinger sind ja richtig und wichtig. Aber bitte stellt die entlang der Bahnlinie auf“, so Zöllner.

Investor sagt der Kommune finanzielle Einnahmen zu

Er kennt auch die Sorgen von einigen Jägern aus Tremmen, die befürchten, dass der Solarpark dafür sorgen werde, dass dort beheimatetes Rot- und Rehwild verschwindet.

Zwar hatte Timo Kalks von der Firma Kronos im Laufe des Abends eine mögliche Reduzierung der Gesamtfläche des Solarparks auf 73 Hektar ins Spiel gebracht, aber auch das passt den Etzinern nicht. Wie der potenzielle Investor Kronos Solar im Bauausschuss versichert hatte, würden vier Landeigentümer und drei landwirtschaftliche Betriebe davon profitieren, wenn sie ihre Flächen für die Freiland-Fotovoltaik zur Verfügung stellen. Kronos würde eine Gesellschaft in Ketzin ansiedeln, so dass 90 Prozent der Gewerbesteuer vor Ort bleibt. Auch an den erzielten Stromerlösen wäre die Kommune beteiligt.

Bürgermeister Lück befürwortet den Standort

Ketzins Bürgermeister Bernd Lück (FDP) befürwortet das Vorhaben, weil der Standort bestens geeignet sei, da er weit genug weg von Wohnbebauung und kaum einsehbar ist. Ebenso argumentierte im Dezember Tremmens Ortsvorsteher Florian Reimann (Freie Wähler Tremmen).

Von Jens Wegener