Freiland-Fotovoltaik in Ketzin: Streit über die Größe von Solarparks

Ketzin/Havel

Unmittelbar angrenzend an das Gewerbegebiet Etzin und westlich des ausgewiesenen Windeignungsgebietes sollen Solarmodule bald grünen Strom erzeugen. So stellt es sich die Kronos Solar Projects GmbH aus Leipzig vor. Insgesamt 80 Hektar in den Gemarkungen Tremmen und Etzin hat das Unternehmen ins Auge gefasst, auf denen – etwas verteilt – Freiflächen-Fotovoltaikanlagen aufgestellt werden könnten. Diesen Plan stellte Timo Kalks von der Firma Kronos im Ketziner Bauausschuss vor. Eine Mehrheit der Ausschussmitglieder stimmte dafür und befürwortete, einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan zu fassen.

Kontroverse Diskussion seit Monaten

Ob das Votum im Ketziner Hauptausschuss am 20. Dezember und in der Stadtverordnetenversammlung am 17. Januar auch so ausfällt, ist fraglich. Denn die Diskussion in der letzten Bauausschusssitzung und in den Monaten zuvor (MAZ berichtete) war äußerst kontrovers.

Ähnliche Anlagen wie in Ketzin-Knoblauch könnten in Etzin/Tremmen stehen. Quelle: Wolfgang Balzer

Vor allem Stadtverordnete Jamila Wichniarz (Grüne), die im Naturschutzbund engagiert ist, und Ausschussvorsitzender Bert Tschirner (Bürger) meldeten Bedenken an. Diese beziehen sich zum einen auf naturschutzrechtliche Belange. Seltene geschützte Tiere und ein Biotop sollen sich in den gewünschten Gebiet befinden. „Die Fakten zum Naturschutz werden alle im Zuge des Bebauungsplanverfahrens geklärt, wenn die Naturschutzbehörden ihre Stellungnahmen abgeben“, versicherte Caroline Lehertshuber von Kronos.

Kritik am Kriterienkatalog

Anders verhält es sich bei der Frage, wie groß ein neuer Solarpark auf Ketziner Gemarkung sein soll. Das bestimmen die Ketziner selbst. Im Entwurf des Kriterienkataloges, den eine Arbeitsgruppe aus Bürgern und Stadtverordneten erarbeitet hat, ist von einer Maximalgröße von zehn Hektar die Rede. „Aber das ist für Investoren nicht umsetzbar, weil die Kosten unter anderem für ein Umspannwerk, dann zu hoch wären“, argumentierte Timo Kalks und ergänzte: „Wenn wir unsere Module in den vorgeschlagenen Flächen platzieren können, errichten wir ein Umspannwerk für alles. Wenn sie acht kleine Solarparks zulassen wollen, müssen sie bedenken, dass von jedem der erzeugte Strom ins Netz eingespeist werden muss.“

Landwirt Sven Balmer aus Zachow ist für den Bau von Solarparks. Quelle: Jens Wegener

Auch der Zachower Landwirt Sven Balmer beklagte den Entwurf des Kriterienkataloges: „Es fehlen in dem Papier die ökonomischen Rahmenbedingungen für Fotovoltaik im Freiland. Die Größenvorgabe von zehn Hektar ist nicht machbar. Dieser Entwurf ist nicht mit den Landwirten der Region abgestimmt.“

Bernd Lück: „Standort ist bestens geeignet“

„Auch mit der Ketziner Verwaltung wurde darüber nicht gesprochen“, kritisierte Bürgermeister Bernd Lück (FDP). Er befürwortet das Vorhaben von Kronos Solar: „Der Standort ist bestens geeignet, weil mit 1000 Meter auch weit weg von Wohnbebauung und kaum einsehbar.“ Ebenso argumentierte Tremmens Ortsvorsteher Florian Reimann (Freie Wähler Tremmen). Und Jürgen Tschirch (SPD) sprach sich trotz der Größe von 80 Hektar dafür aus, „denn erneuerbare Energie ist doch gewollt und wird gebraucht“.

Zumal auch, wie im Entwurf des Kriterienkataloges gefordert, die landwirtschaftlichen Nutzflächen, auf denen die Module stehen sollen, keine besonders gute Ertragsfähigkeit versprechen. Die kleinteilig wechselnden Ackerzahlen liegen zwischen 22 und 51 je Hektar. Als Durchschnittswert wurde 36 ermittelt. „Im Osthavelland liegt der Schnitt bei 42 Bodenpunkten, in der Region Wachow/Tremmen punktuell sogar bei 85“, sagt der Vorsitzendes des Kreisbauernverbandes Havelland Dirk Peters.

Landwirte würden profitieren

Wie der potenzielle Investor Kronos Solar auf Anfrage versicherte, würden vier Landeigentümer und drei landwirtschaftliche Betriebe davon profitieren, wenn sie ihre Flächen für die Freiland-Fotovoltaik zur Verfügung stellen. Kronos würde eine Gesellschaft in Ketzin ansiedeln, so dass 90 Prozent der Gewerbesteuer vor Ort bleibt. Auch an den erzielten Stromerlösen wäre die Kommune beteiligt.

Von Jens Wegener