Ketzin/Havel

Mehrere Hektar eines Getreidefeldes an der Knoblaucher Chausee in Ketzin/ Havel standen Dienstagnachmittag in Brand. Ein Zeuge meldete das Feuer über den Notruf gegen 15.35 Uhr.

Feuerwehrleute war mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Erste Ermittlungen der eingesetzten Polizeibeamten ergaben, dass etwa vier Hektar auf noch unbekannte Weise in Brand geraten waren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um Brandstiftung handelt, so die Polizei. Die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen hat die Kriminalpolizei übernommen. Sie dauern weiter an.

Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Von MAZonline