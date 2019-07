Ketzin Ketzin/Havel - Havelbadetag: Zum Aufwärmen in die Fluten Bereits zum 17. Mal wurde der Havelbadetag am Sonntag veranstaltet . Der „Big Jump“ genannte Sprung in die Fluten um Punkt 14 Uhr soll darauf aufmerksam machen, dass die Havel ein schützenswertes Gewässer ist.

Genau um 14 Uhr erfolgte der große Sprung in die Havel. Auch in anderen Kommunen in Europa gab es den „Big Jump“ in Flüsse. Quelle: Wolfgang Balzer