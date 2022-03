Havelland: Schulungen für Ehrenamtler beginnen

Paretz

Schulungen für Ehrenamtliche und Interessierte im ländlichen Raum werden wieder angeboten. Die durch die AG „Stärkung Ehrenamt durch Fortbildung“ entwickelten Fortbildungsangebote gehen im März weiter.

Auftakt in Paretz-Akademie

Der mit der Durchführung der Fortbildungsangebote beauftragte Bildungsträger, die Ländliche Erwachsenenbildung Brandenburg, wird bereits ab der kommenden Woche weitere Schulungen zu interessanten Themen für Ehrenamtliche anbieten. Der Auftakt findet in Paretz statt.

Kurse in Paretz, Pausin, Stölln, Liepe und Milow

Nachdem die Schulungen dieses geförderten Projektes im letzten Jahr auf Grund der Corona-Pandemie ausschließlich digital durchgeführt werden konnten, sollen die künftigen Schulungen endlich wieder in Präsenz angeboten werden. Die Auftaktveranstaltungen finden am 22. März in der Paretz-Akademie sowie am 6. April in der Paretzer Scheune statt. Weitere Schulungen folgen in der Waldschule Pausin, dem Lilienthal-Centrum in Stölln, dem Ferien-und Erlebnishof Liepe und im Gemeindezentrum Milow.

Lesen Sie auch Paretz: So können Ehrenamtliche ihren Wissensdurst stillen

Im Mittelpunkt der Schulungen für Ehrenamtliche soll vor allem auch der Erfahrungsaustausch zu den Themen „Was kann meine Gemeinde?“, „Konfliktmanagement“, „Beteiligungsmethoden“ und „Methoden zur Projektentwicklung“ stehen. Dabei können die Teilnehmer auch eigene Erfahrungen und Ideen aus ihrer Praxis mit einbringen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kontakt über Christine Kupschus unter weiterbildung@lebev.de oder per Telefon unter 033235/5 07 22.

Von MAZonline