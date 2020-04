Ketzin/Havel

Nach dem Lauf der Sympathie wurde nun auch der zweite Lauf für den Havellandcup, der nun schon traditionelle Zachower Crosslauf, abgesagt. Ob die weiteren geplanten Läufe stattfinden können, ist derzeit ungewiss.

Für die Hobbyläufer des Havellandes startet entsprechend der gegenwärtigen Situation am heutigen Montag, dem 6. April, eine neue Laufaktion, die bis zum 31. Oktober befristet ist.

Jeder kann teilnehmen

Wie der Ketziner Sportkoordinator Burkhard Severon informierte, wurde vom Kreissportbund die Aktion „ Havelland läuft gemeinsam einsam“ ins Leben gerufen. „Hiermit soll auch in der Zeit der Corona-Krise allen, die momentan zum einsamen Laufen verpflichtet sind, das Gemeinschaftsgefühl von Läuferinnen und Läufern erhalten bleiben“, sagte er und versicherte, dass daran Läufer und Walker jeden Geschlechts und Alters teilnehmen können. Erforderlich sei lediglich eine kostenlose Registrierung bei www.strava.com, einem sozialen Netzwerk zur Aufzeichnung sportlicher Aktivitäten.

Hier tritt man dann der Gruppe beziehungsweise dem Club „ Havelland läuft gemeinsam einsam“ bei (www.strava.com/clubs/ksb-havelland). Wie Severon weiter informierte, können die einzelnen Aktivitäten manuell eingegeben oder autorisiert über Ftness-Uhren und Smartphones registriert werden.

Angabe der Laufkilometer

Für die Eingabe der Aktivität ist die Angabe der Laufkilometer ausreichend. Auf der Seite der Laufgruppe „ Havelland läuft gemeinsam einsam“ werden in einer „Bestenliste“ die gelaufenen Kilometer aller Gruppenmitglieder für die aktuelle und die jeweils vergangene Woche angezeigt.

Die Gesamtkilometer, beispielsweise für das Jahr 2020, sind für jedes Gruppenmitglied individuell hinterlegt. Wer sich auf www.strava.com registriert und zusätzlich am Havellandcup teilnehmen möchte, sollte bei der Registrierung seinem Nachnamen den Zusatz HVL anfügen, zum Beispiel Max Mustermann HVL.

Ersatz und Ergänzung

Wie Severon weiter informierte, sei die Aktion sowohl ein Ersatz als auch eine Ergänzung für den Havellandcup 2020. Sollte es die allgemeine Situation in dieser Saison noch ermöglichen, dass mindestens drei von den geplanten sieben Laufereignissen des Havellandcups stattfinden, gilt, dass die Teilnehmer an den mindestens drei Läufen eine Urkunde und eine Medaille erhalten.

Die sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer über fünfzehn Jahre und die drei unter 16 Jahren mit drei Teilnahmen und den meisten absolvierten Kilometern bei der Aktion „ Havelland läuft gemeinsam einsam“ erhalten zusätzlich einen Sonderpreis.

Ob der Fischerman stattfindet, ist offen

„Fragen zur neuen Laufaktion können per E-Mail direkt an mich gerichtet werden“, informierte Severon (sportbeauftragter@ketzin.de).

Die Frage, ob der in ganz Deutschland beliebte 4. Ketziner Fischerman stattfinden wird, konnte Severon noch nicht beantworten. Mit rund 400 vergebenen Startplätzen wurde die Anmeldeliste am 2. Januar nach lediglich 30 Stunden geschlossen. Müsste die Veranstaltung abgesagt werden, sollten die vergebenen Startplätze für das nächste Jahr ihre Gültigkeit behalten, so die Meinung des Ketziner Sportkoordinators.

Von Wolfgang Balzer