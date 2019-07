Ketzin/Havel

Noch einmal kurz auf der Havel gekreuzt und um Punkt 12 Uhr legten Almut Heilmann (58) als Kapitänin und Hildegard Rugenstein (60) Dienstag mit ihrer Segel-Jolle am Bootsanleger an der Ketziner Fähre an. Die beiden Frauen sind Teil der Bewegung „Omas gegen Rechts“. Sonntag waren sie unter dem Motto „Stromaufwärts für eine respektvolle Demokratie“ in Rathenow gestartet.

Chor begrüßt die Gäste

Bei ihrem Ketziner Zwischenstopp erlebten sie nach ihrem „Herzlich Willkommen in der Havelstadt“ von Bürgermeister Bernd Lück noch auf dem Steg eine angenehme Überraschung. Mitglieder des Chores „Ketziner Havelklänge“ und einige weitere Ketziner begrüßten sie mit dem Lied „ Dona nobis pacem“, in das sie spontan einstimmten. „Wir möchten ihre Aktion als Chor aber auch als Omas unterstützen“, sagte Angelika Zinke. Der Bürgermeister meinte, dass die Aktion, wenn man sich die politische Lage betrachte, genau zum richtigen Zeitpunkt komme, um sich gegen den Rechtsruck in Europa einzusetzen. Er sei selbst Opa, hier in Ketzin/ Havel vor mehr als 60 Jahren geboren und werde sich persönlich mit allen demokratischen Mitteln gegen rechte Tendenzen in seiner Heimatstadt wehren.

Positive Eindrücke gesammelt

So wie in Ketzin/ Havel hätten sie während ihrer politisch motivierten Urlaubs-Segeltour bereits viele positive Eindrücke und Unterstützung für ihre Aktion erhalten, meinte Hildegard Rugenstein. In ihrer Jugend erkundeten die beiden Schwestern oft die Havel mit der Jolle. „Wir sind zwar parteilos, müssen aber parteipolitische Themen mitdenken“, sagte sie und fühlte sich verpflichtet, an die Geschichte dieses Landes zu erinnern.

Mut machen zu außergewöhnlichen Aktionen

Das taten sie dann auch in den persönlichen Gesprächen, die symbolischen gemeinten Teppichklopfer mit der Aufschrift „Omas gegen Rechts“, immer in der Hand. „Unser Ziel ist, die vergiftete Atmosphäre aus unserer Oma-Perspektive aufzumischen. Unser Engagement ist auch ein Verzweiflungsruf meiner Generation. Wir haben die Lebenserfahrung“, betonte Hildegard Rugenstein. Und an den Bürgermeister gewandt, meinte sie: „Wir wollen Mut zu solchen ungewöhnlichen Aktionen machen“. Hass, Hetze, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt gehörten nicht in unsere Gesellschaft – das wurde in den Gesprächen am Dienstagmittag an der Havel immer wieder deutlich.

Am Sonntag wollen die beiden Seglerinnen nach vielen Gesprächen ihre Ergebnisse im Landtag mitteilen. „Von Ketzin haben sie ja Rückenwind“, scherzte Burkhard Severon beim Ablegen in Richtung Werder.

Von Wolfgang Balzer