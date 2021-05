Ketzin/Havel

Die Badesaison am Ketziner Havelstrand kann beginnen. Nach den ab Freitag geltenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen öffnet die Badestelle am 14. Mai um 8 Uhr. Täglich bBis 20 Uhr können sich Gäste auf dem Gelände am Friedrich-Ludwig-Jahn-Weg aufhalten. Neben dem Strandbereich gibt es einen Spielplatz, Beachvolleyballfelder sowie Tischtennisplatten und jede Menge Platz zum Toben – auch ohne sonniges Badewetter.

Auf dem Gelände werden auch Boote, Kanus und SUPs vermietet. Das ist täglich zwischen 10 und 18 Uhr möglich. Um Reservierungen vorab wird gebeten. „Wir bitten um Verständnis, dass der Biwakplatz aufgrund der Eindämmungsverordnung nach wie vor geschlossen bleiben muss. Touristische Übernachtungen sind im Moment noch untersagt“, so Franziska Leibnitz von der Stadtverwaltung Ketzin. Weitere Informationen unter www.ketziner-havelstrand.de.

Von Jens Wegener