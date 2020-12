Hochbetrieb bei Hermes in Etzin: 290000 Pakete täglich

Etzin

Die Maschinen und Bänder in der großen Halle beim Logistikunternehmen Hermes im Gewerbegebiet Etzin stehen kaum noch still. Außer Sonntags werden dort sechs Tage in der Woche rund um die Uhr Pakete sortiert und verladen. „Wir überlegen derzeit, ob wir eine Sondergenehmigung für vorübergehende Sonntagsarbeit beantragen“, sagt Harald Schnetgöcke, Generalmanager für die Region Ost bei Hermes.

Der Boom bei Aufträgen und Paketen habe allerdings nicht vorrangig mit der Weihnachtszeit zu tun. „Wir konnten schon seit dem Frühjahr einen enormen Anstieg bei den Umschlagsmengen verzeichnen. Deshalb sind wir auch immer noch auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern sowohl im Bereich der Lagertätigkeit also auch beim Gruppenleitern“, so Harald Schnetgöcke. Es gebe dabei ein enges Zusammenwirken mit der Agentur für Arbeit in Nauen und Neuruppin.

Derzeit 223 Mitarbeiter eigene Mitarbeiter

Als der Logistiker Hermes das Verteilzentrum in Etzin im Jahr 2017 eröffnete, lag der Warenumschlag bei etwa 100 000 Paketen pro Tag. Das änderte sich sehr rasch. Heute liegt man bei 200 000 bis 230 000. „Jetzt in der Vorweihnachtszeit sind es 280 000 bis 290 000 Pakete täglich“, ergänzt Schnetgöcke.

Zum Stammpersonal gehören mittlerweile 223 Mitarbeiter, dazu kommen 170 Leute von Zeitarbeitsfirmen. Erst kürzlich habe Hermes den Dienstleister für Zeitarbeit gewechselt. Von den neuen Vertragspartnern verspreche man sich den Vorteil, Zeitarbeiter leichter als eigene Mitarbeiter übernehmen zu können, so der Generalmanager.

Erweiterung des Standortes wird geprüft

Trotz eines aus Sicht des Gesundheitsamtes sehr guten Hygienekonzeptes am Standort Etzin, sind auch dort in den letzten Wochen einige Mitarbeiter an Corona erkrankt. „Das Gesundheitsamt hat bestätigt, dass wir alles getan haben, was möglich ist. Alle Vorgaben wurden erfüllt. Getrennte Pausenregelungen sind getroffen, es wird erfasst, wer mit welchem Kollegen zusammengearbeitet hat.“ Man gehe davon aus, dass die Leute sich im privaten Bereich angesteckt haben.

„Der Standort Etzin hat sich auch auf Grund der strategisch günstigen Lage in Richtung Osteuropa zu einem der wichtigsten für Hermes entwickelt. Wir müssen zum Teil schon Waren woanders lagern und umschlagen, weil es in Etzin keine Kapazität mehr gibt. Im Unternehmen wird im nächsten Jahr geprüft, ob wir in Etzin eine technische Erweiterung machen oder anbauen können“, so Schnetgöcke.

Bis zu 230 Fahrzeuge täglich

Das Gewerbegebiet Etzin, mit dem Hauptnutzer Mosolf, bietet noch ausreichend Freiraum für weiteres Gewerbe oder eben Erweiterungen von bestehenden Firmen. Was die Stadt Ketzin/ Havel sicher freuen würde, wenn dann die Einnahmen aus Gewerbesteuern steigen. Ganz im Gegensatz zur benachbarten Gemeinde Wustermark und vor allem zu den Bewohnern des Orts Wernitz. Die fühlen sich schon jetzt von vielen Lkw, die auf dem Weg zu Mosolf oder Hermes den kleinen Ort durchqueren, belästigt. „Täglich sind es bei Hermes etwa 200 bis 230 Fahrzeuge, an Samstagen etwa 150“, so Schnetgöcke. Ein Großteil der Transporter kommt früh am Morgen.

In der Gemeinde Wustermark laufen derzeit noch Untersuchung zu einer möglichen Umgehungsstraße für Wernitz. Im Januar soll es dazu einen Termin geben, wo sich die Anwohner gemeinsam mit den Planern auf eine oder zwei Varianten festlegen wollen. Wenn es um die Finanzierung der Umgehungsstraße geht, hatten sich sowohl Mosolf als auch Hermes bereiterklärt, ihren Beitrag zu leisten. „Im Moment beschäftigt uns Corona und Weihnachten, aber wir stehen zu unserem Wort“, sagte der Generalmanager Region Ost.

