Ketzin/Havel

1200 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 25 Jahren leben in Ketzin/ Havel. Ein speziell auf die Ketziner Jugend abgestimmtes Konzept wurde jetzt vorgestellt. In Zusammenarbeit mit der Stadt und Vertretern des Trägers Mikado hat die Firma Korus-Beratung den Konzeptentwurf erarbeitet. Kinder und Jugendliche wurden nicht mit einbezogen, dafür Vertreter des Landkreises, der Kommune und einige Lokalpolitiker über den Entwurf informiert.

Es besteht Handlungsbedarf

Wer das Konzept liest, erfährt, dass bereits recht viel für die Jugend getan wird, aber ebenso viel Handlungsbedarf besteht. In allen Ortsteilen würden zwar Räume existieren, sie könnten allerdings nur punktuell genutzt werden, heißt es. In Tremmen, Paretz und Etzin wird die Betreuung durch die vom Landkreis bezahlte mobile Jugendarbeit gewährleistet, die Stelle sei derzeit jedoch unbesetzt. Das trifft ebenso für den hauptamtlichen Jugendkoordinator zu. Die Stadt sichert die Kosten für diese von Mikado betreute Stelle ab, wie Anke Bienwald vom Jugendförderverein Mikado versicherte, werde sie ab dem 1. September wieder besetzt.

Und noch eine Baustelle gebe es. Auf die Frage nach einer Beteiligungssatzung antwortete Bürgermeister Bernd Lück, dass es ebenso wie für die Senioren und die Sportler auch für die Jugend eine ehrenamtliche Beauftragte gibt, die vom Kinder- und Jugendrat der Stadt gewählt wurde und im Jugendausschuss der Stadt als Berufene Bürgerin Rederecht habe. Nur „glänzte sie bisher trotz Einladung nur durch Abwesenheit“, bedauerte Lück.

Ketziner Vereine setzen sich für die Jugend ein

Betont wird auch der vielfältige Einsatz der Ketziner Vereine, der Feuerwehr und der Schulen. Der Ketziner Jugendclub ist gut ausgestattet, wird täglich von etwa fünfzehn Jugendlichen besucht und hat mit Mike Kozak einen rührigen Leiter in Vollzeit, der von einem ehemaligen Besucher ehrenamtlich unterstützt wird. Diese Personalausstattung sei, laut Konzept, jedoch unzureichend und habe zur Folge, dass bestimmte Angebote nicht oder nur bedingt realisiert werden könnten.

Auch eine Befragung von Ketziner Jugendlichen habe im Rahmen der Konzepterstellung stattgefunden. Allerdings waren lediglich 28 junge Menschen beteiligt, die zudem ausschließlich im Ketziner Jugendclub und im direkten Umfeld befragt wurden. 18 Jugendlichen gefällt das Angebot in der Stadt, zwölf loben die Freizeitmöglichkeiten, 23 die Natur und Entspannung. Dass das Angebot für sie nicht vielfältig genug sei, urteilten gleich 21 Jugendliche. „Mehr als 20 Befragte fühlen sich wohl und mögen Ketzin/ Havel. Das Freizeitangebot ist jedoch nur in der warmen Jahreszeit ausreichend“, heißt es als Fazit im Konzept. Im Herbst und Winter gäbe es nur den Jugendclub und diverse Vereine, die Kinder und Jugendarbeit anbieten.

Beteiligung der jungen Leute ist noch ausbaufähig

Was die Kinder und Jugendlichen in der Stadt und in den Ortsteilen gern machen würden, wofür sie möglicherweise selbst Verantwortung oder die Organisation übernehmen könnten, wurde nicht gefragt. So sind im Konzept für die Ketziner Kinder- und Jugendarbeit zwar viele organisatorische Maßnahmen aufgelistet, aber keine, die sich aus vielerlei Gesprächen mit denjenigen ergeben, für die das Konzept erarbeitet wurde.

Im September wird der Bildungs- und Jugendausschuss der Stadtverordnetenversammlung das Konzept beraten.

Von Wolfgang Balzer