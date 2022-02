Junge Dorfhistoriker aus Tremmen gewinnen einen Preis

Tremmen

Über einen unerwarteten Zuschuss von 1000 Euro können sich die jungen Dorfhistoriker aus Tremmen freuen. Die im Vorjahr gegründete Arbeitsgemeinschaft, die aus fünf Jungen des Dorfes besteht und von Melanie Kerst angeführt wird, hatte die Aufmerksamkeit des Dachverbandes der Kulturfördervereine in Deutschland (Daku) gewonnen. „Die Idee gefiel offenbar so gut, so dass wir für das Projekt jetzt ein Preisgeld bekommen haben“, sagt Lothar Lehnhardt, der den Förderverein des Dorfmuseums Tremmen leitet.

Nach dem MAZ-Bericht wurden andere aufmerksam

Nachdem die MAZ im November über die Gründung der Arbeitsgemeinschaft „Junge Dorfhistoriker“ im Dorfmuseum Tremmen berichtet hatte, wurden auch andere auf diese Initiative aufmerksam. Der Daku hatte in Kooperation mit der Bundeszentrale für Politische Bildung im Herbst 2021 im Zuge der Initiative „Land in Aktion: Kulturfördervereine und Freundeskreise entfalten ihr Potenzial“ einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Es sollten damit Kulturfördervereine im ländlichen Raum unterstützt und gestärkt werden, denn „die Vereine spielen dort eine wichtige Rolle für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Kulturlebens und schaffen mit ihren Aktivitäten Räume für Teilhabe und Gemeinschaft“, weiß Lothar Lehnhardt. Die Vereine waren aufgerufen, ihre Ideenskizzen für eine Aktion, die sie im Jahr 2022 umsetzen wollen, einzureichen. Voraussetzung war, dass die vorgeschlagene Aktion zum Zusammenhalt vor Ort beiträgt.

Die jungen Historiker und Lothar Lehnhardt. Quelle: Jens Wegener

Tremmener Projekt unter den Top-Ten

„Der Museumsverein Tremmen hat seine gerade gebildete Jugendgruppe vorgestellt und erklärt, wie diese beitragen soll, dass künftig mehr Kita- und Schulkinder das Museum besuchen und sich mit der Geschichte ihres Ortes und ihrer Heimat vertraut machen können“, so Lehnhardt. Eine fachkundige Jury wählte im Januar aus den mehr als 80 eingereichten Ideen aus ganz Deutschland die zehn besten aus – und Tremmen war dabei.

Dass sich Jugendliche in dem Alter für die Heimatgeschichte interessieren und die Arbeit des Museums unterstützen, ist für Lothar Lehnhardt mehr als erfreulich. Denn er denkt auch schon daran, dass es Leute geben muss, die das Dorfmuseum später weiterführen.

Das Dorfmuseum in Tremmen. Quelle: Jens Wegener

Weitere Mitstreiter bei den Historikern sind gefragt

Jetzt im Winter macht die Arbeitsgemeinschaft noch Pause, der Saisonstart ist im April. Dann wollen die jungen Historiker mithelfen, nach und nach alle Teile des Museums in kurzen Filmen auf Youtube vorzustellen, damit noch mehr Schulklassen zu Besuch kommen. Deshalb sei es beabsichtigt, die Jungen der AG zu Museumsführern für Schulkinder zu qualifizieren, hatte Lothar Lehnhardt angekündigt. Von den 1000 Euro werden Technik für die Filmaufnahmen sowie Tablets gekauft, die für Führungen gebraucht werden.

Wer sich für die Arbeitsgemeinschaft „Junge Historiker“ in Tremmen interessiert, kann sich im Museum bei Lothar Lehnhardt melden. Fünf Mitglieder können noch aufgenommen werden, dann ist die Kapazitätsgrenze erreicht.

Von Jens Wegener