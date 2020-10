Ketzin: Bei 7000 Einwohnern soll Schluss sein

Ketzin/Havel

Zuwanderung ist wichtig für Ketzin. Aber wie viel Neubürger und neue Wohnungen verträgt die Havelstadt? Soll die Einwohnerzahl bis auf 8000 steigen? Wenn ja, wie wächst die Infrastruktur, also Schulen, Kitas, Straßen, mit?

Um diese und andere Fragen ging es Montagabend im Bürgersaal, als der Entwurf des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Insek) für Ketzin vorgestellt wurde. Neben den Stadtverordneten konnten coronabedingt nur zehn Bürger nach vorheriger Anmeldung einen Platz im Saal ergattern. Mitreden können die Ketziner aber trotzdem bei dem Konzept, denn es werde weitere Bürgerbeteiligungen geben, versicherte Lutz Wüllner von der Brandenburgischen Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung (BBSM), die im Auftrag der Stadt das Insek für Ketzin erarbeitet.

Anzeige

Grundlage für Fördermittelanträge

Das Insek gibt die Richtung für Ketzin bis 2035 vor. Es ist die Handlungsgrundlage für die Stadtverordneten und die Verwaltung, gleichzeitig auch ein unverzichtbares Instrument, um später Fördermittel zu beantragen.

Der Wasser-Tourismus gewinnt mehr und mehr an Bedeutung für Ketzin. Quelle: Tanja M. Marotzke

Kern des Konzeptes, so Lutz Wüllner, seien die zentralen Vorhaben, die in Ketzin umgesetzt werden sollen. Sechs Schwerpunkte hat die Firma BBSM vorgeschlagen, die da heißen: Lebendige Kernstadt Ketzin und Paretz, Lebenswerte Dorfkerne, Entwicklung des Areals Zuckerfabrik, Natur- und Erholungslandschaft Havelraum, innovativer Wirtschafts- und Energiestandort Ketzin Nord und regionale Vernetzung – Ketzin/ Havel im östlichen Havelland.

Neue Wohngebiete prägen die Entwicklung der Stadt

In dem Konzeptentwurf finden sich bislang 65 Einzelmaßnahmen, die den sechs Schwerpunkten zugeordnet sind. „Manche treffen auch auf zwei oder mehrere Schwerpunkte zu“, sagte Lutz Wüllner. Und sein Kollege Patrick Lohr ergänzte ein Beispiel: „Die Reaktivierung der Bahnstrecke Wustermark-Ketzin hat große Bedeutung für alle Vorhaben.“ Alle Vorschläge sind auf der Homepage der Stadt Ketzin/ Havel nachzulesen.

Klar ist, dass die beiden geplanten Ketziner Wohngebiete „Baumschulwiese“ und „Zuckerfabrik“, die der Auslöser für das Aufstellen des Insek waren, eine zentrale Bedeutung für die Stadtentwicklung haben. Das eine – die Baumschulwiese – ist bereits in der Umsetzungsphase. Das andere, das Areal am ehemaligen KFM (Zuckerfabrik), befindet sich in der Planung.

Auf dem Gelände des ehemaligen Kraftfuttermischwerkes, heute Baywa, werden Wohnungen entstehen. Quelle: Tanja M. Marotzke

„Ob die dort prognostizierten und vom potenziellen Investor gewünschten 500 Wohnungen jemals kommen werden, kann heute niemand sagen“, so Patrick Lohr. Zumal das entscheidend davon abhänge, ob Ketzin im neuen Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg als grundfunktionaler Schwerpunkt eingestuft werde. Gelingt das, wäre ein höherer Einwohnerzuwachs als bisher vorgegeben, möglich.

Arbeitsplätze sollen in der Region entstehen

„Aber wollen wir solchen einen Zuzug überhaupt“, fragte Stadtverordnete Jamila Wichniarz (Grüne) und legte nach: „Wo bleibt bei 8000 Einwohnern dann der dörfliche Charakter der Havelstadt Ketzin?“ Bürgermeister Bernd Lück ( FDP) entgegnete: „Ich denke, wir werden maximal auf 7000 Einwohner kommen. Dann ist Schluss.“ Man brauche Wachstum, aber in Maßen, hieß es. Wichtig werde es sein, so Patrick Lohr von BBSM, das neue Wohngebiet „Zuckerfabrik“ in die Kernstadt zu integrieren. Und damit meinte er nicht nur eine Verbindungsstraße, sondern auch die soziale Integration: „Sie sollten auf die Durchmischung der Bewohner dort achten.“

Eine gewerbliche Weiterentwicklung in Ketzin sehen die Macher des Konzeptes vor allem im Bereich des Mosolf-Areals in Etzin. Dort gebe es auch die besten Möglichkeiten für neue Arbeitsplätze, so Lutz Wüllner von BBSM. Zuvor hatte Stadtverordneter Bert Tschirner (parteilos) darauf verwiesen, dass „wir nicht nur Leute nach Ketzin holen dürfen, die zur Arbeit nach Berlin oder Potsdam pendeln. Dann nimmt der Verkehr in Ketzin zu und wir haben nichts davon. Wir müssen schauen, wie wir Arbeitsplätze in der Region schaffen können.“

Schloss Paretz nimmt im kulturellen Bereich eine zentrale Rolle ein. Quelle: Jens Wegener

Die „Fraktion“ der Paretzer, unter anderem vertreten mit Ortsvorsteherin Christiane Schnell, Stadtverordnete Ursula Münstermann (Grüne) und Ortsbeiratsmitglied Evelin Sens, beharrte Montagabend darauf, dass die Entwicklung der Kernstadt Ketzin nicht unmittelbar mit der in Paretz verbunden sein soll. „Wir haben in Paretz andere Schwerpunkte und andere Probleme zu lösen als in Ketzin“, so Christiane Schnell.

Von Jens Wegener