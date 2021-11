Ketzin/Havel

Keine Entscheidung haben die Ketziner Stadtverordneten am Montag im Falle der geplanten Freiflächen-Fotovoltaikanlage im Gebiet um Ketzin-Knoblauch gefällt. Hintergrund ist, dass der betreffende Investor gegenüber der Stadtverwaltung angekündigt hatte, die Vorlage zurückzuziehen. Denn es sah alles danach aus, dass die Beschlussvorlage in der Sitzung abgelehnt wird, und dies wollte der Investor verhindern. Zuvor hatte nämlich bereits der Hauptausschuss sein Veto gegen das geplante Projekt auf einer Fläche von 8,8 Hektar eingelegt.

„Der Investor hat mir gesagt, dass er jetzt erst einmal die Ergebnisse des Kriterienkatalogs der Stadt Ketzin/Havel abwartet“, sagt Bürgermeister Bernd Lück (FDP). Der Katalog stand am Montag ebenfalls auf der Tagesordnung, ist aber zurück in die Ausschüsse verwiesen worden, weil der Katalog nach seiner Erstellung in keinem der Ausschüsse mehr war und auch die Verwaltung nicht mit einbezogen worden sei, so Lück.

Katalog soll für Regelungen sorgen

„Die Frage ist: Wie gehen wir mit den riesengroßen Freiflächen-Anlagen um?“, so der Bürgermeister. Deshalb müsse ein Katalog für entsprechende Regelungen sorgen. So soll beispielsweise verhindert werden, dass Sichtachsen verbaut werden, was negativ für den Tourismus wäre. Oder man will ausschließen, dass gute landwirtschaftliche Böden für entsprechende Anlagen verwendet werden, so dass die Flächen nicht mehr für die Nahrungserzeugung zur Verfügung stünden.

Sehr gute Bodenqualität

Letzterer Fakt spielte jetzt auch eine Rolle bei Knoblauch. Ursprünglich hatte nämlich der Bauausschuss der Errichtung der Solaranlage mehrheitlich positiv gegenüber gestanden. Im Hauptausschuss allerdings wies Oliver Musshoff, Geschäftsführer der Marktfrüchte GmbH Ketzin, darauf hin, dass die betreffenden Flächen im Bereich des gültigen Bebauungsplanes „Renergiefarm Knoblauch“ eine überdurchschnittliche Bodenqualität hätten, die der Landwirtschaft nun verloren gehen würden. Die Flächen sind im Besitz der Bodenverwertungs- und verwaltungs GmbH (BVVG) und von der Marktfrüchte GmbH gepachtet.

Wie Bernd Lück sagt, sollten in Bezug auf den Kriterienkatalog auch Erkenntnisse aus anderen Kommunen mit betrachtet werden. Der Bürgermeister hätte gerne, dass in der Arbeitsgruppe, die den Katalog erstellt, nicht nur Stadtverordnete aus mehreren Fraktionen, sondern auch ein Landwirt und ein Vertreter der Verwaltung dabei sind.

Von Andreas Kaatz